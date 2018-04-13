Клининговая компания - уборка после ремонта

Многие из нас мечтают о чистой и ухоженной квартире. Добиться этого можно разными способами, среди которых главным является ремонт жилья. Однако даже после косметического ремонта приходится тратить немало времени на уборку помещения.

Клининговые услуги после ремонта

Итак, если у вас прошел ремонт, то вы обязательно задумаетесь над тем, как привести квартиру в порядок. Ведь вам понадобится немало сил и времени, чтобы помещение стало чистым. Одним из лучших способов решения этой задачи является обращения в клининговую службу.

Наша компания на протяжении долгого времени предоставляет множество услуг, которые направлены на наведение порядка в квартирах клиентов. Мы предлагаем следующие услуги:

Удаление мусора. Если вы пригласите нас непосредственно после окончания ремонта, то сотрудники компании смогут собрать остатки строительных материалов и вынести их. Очистка всех поверхностей. Конечно же, после ремонта придется очищать не только пол, но и стены и даже потолки. Поэтому, наши сотрудники займутся этим сразу после удаления мусора. Натирание поверхностей полиролью и стеклоочистителями. Это производится после того, как будут завершены предыдущие пункты. Очистка мебели от грязи и пыли. Во время ремонта в квартире концентрируется максимальное количество пыли и грязи, поэтому очень важно удалить ее из мебели, ковров и штор.

Конечно же, это не весь спектр услуг. Потому что нередко мы заключаем договора, которые отличаются от стандартных. Это связано с тем, что у многих заказчиков есть свои предпочтения, и мы всегда стараемся осуществить их.

Почему надо выбирать нашу компанию?

Наш клининговый центр не единственный в городе. Но большинство людей выбирают именно нас, и это легко объясняется следующими факторами:

сформированный опытный коллектив, который работает на протяжении долгого времени;

наличие оборудования, не имеющего аналогов;

множество бытовой химии, позволяющей очистить любые пятна;

собственный автотранспорт, что позволяет доезжать до места назначения в кратчайшие сроки;

наличие собственного сайта, на котором указана вся информация о деятельности клинингового центра;

вежливые и отзывчивые сотрудники.

Благодаря этим преимуществам мы всегда работаем так, как этого хотелось бы клиентам. Наша компания осуществляет бесплатную консультацию, поэтому каждый желающий может позвонить нам и задать интересующие вопросы, связанные с клинингом квартир.

Если у вас прошел ремонт, и вы не хотите дышать пылью, то скорее обращайтесь в наш клининговый центр. В течение 24 часов наша бригада приедет в вашу квартиру и приступит к уборке. Стоит отметить, что мы работаем в праздничные и выходные дни. Узнать стоимость услуг, можно просто позвонив по телефону. Однако обычно ее рассчитывают на месте, проанализировав сложность работы. Ведь ремонты бывают разные, и уборка после них тоже может различаться. Если вы находитесь в поиске клининговой компании, то звоните сразу нам, и вы точно не пожалеете!



Клининговая компания " FlatCleaning" с большим удовольствием возьмет на себя все проблемы связанные с уборкой вашей квартиры или офиса

Мы открыты круглосуточно!



Звоните прямо сейчас!



Источник:https://flatcleaning.ru/