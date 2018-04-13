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Международный общественный деятель Вячеслав Моше Кантор

Вячеслав Моше Кантор, общественный деятель, бизнесмен и филантроп, который направляет свои знания и действия в развитие современного еврейства и привлечением к нему внимания со стороны общества. Если вы не знакомы с биографией и деятельностью данного человека, то данная специально для вас, поскольку здесь вы можете узнать для себя что-то новое, получив при этом ответы на все поставленные вопросы.

Родился будущий общественный деятель в 1953 году, после окончания школы поступил в Московский авиационный институт, который закончил и получил профессию инженера-системотехника. Затем ему было интересно работать с научным материалом, так как он черпал из этого массу интересных сведений, и вот именно поэтому он занимался написанием научной работы в МАИ, а именно в научно-производственном объединении «Спектр».

Благодаря постоянной учебе, собственному профессиональному развитию и стремлению к лучшему, с 2007 году Кантор был Президентом Европейского еврейского конгресса. В основном достижение такой цели и должности обосновывается тем, что общественный деятель активно занимался популяризацией современного еврейства. Стоит отметить то, что благодаря истории многие знакомы с тем, что еврейство постоянно ущемлялось, поэтому оно не могло развиваться, а представители данной нации не могли ощущать себя действительно комфортно в обществе. И поэтому в современной жизни применение практик популяризации еврейства считается положительным мероприятием, которое и сочетает в себе многие положительные свойства и особенности.

Что касается семьи самого общественного деятеля, то он женат и воспитывает пятеро детей. Для него главными в жизни считаются дети и счастливая, поскольку только при такой поддержке любой человек может рассчитывать на самостоятельное развитие и возможность добиться больших высот.

Общественная деятельность – это основное направление работы Моше Кантора, но при этом он параллельно занимается развитием собственного бизнеса для социальной реализации.

13 апрель 2018 /
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