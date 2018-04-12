RF-лифтинг: эффективная альтернатива пластической хирургии

Еще совсем недавно пластическая хирургия не имела конкурентов в плане омоложения лица и тела. Появление процедуры RF-лифтинга внесло серьезные коррективы в отрасль эстетической медицины. Этот метод аппаратной косметологии позволяет добиться омоложения внешности человека без травмирования кожных покровов и риска для здоровья.

Что представляет собой косметологическая процедура RF-лифтинг

За молодость и упругость кожи в организме человека отвечает белок коллаген. С возрастом интенсивность его синтеза снижается, и это моментально сказывается на внешнем виде человека. Кожа утрачивает эластичность, появляются морщины и дряблость. Нивелировать нежелательные изменения внешности позволяет процедура RF-лифтинг, в основе которой лежит радиочастотное излучение.



Суть методики заключается в том, что радиочастотное излучение проникает в глубинные слои эпидермиса. Именно в них сосредоточена основная масса коллагеновых и эластиновых волокон. Под воздействием высокочастотного излучения их синтезирующая активность восстанавливается, и кожа начинает омолаживаться за счет своих внутренних ресурсов. Процедура стимулирует синтез собственных волокон коллагена, что сопровождается подтягиванием контура лица, исчезновением морщин и дряблости покровов.

Основные преимущества и разновидности аппаратной процедуры

Осуществляют RF-лифтинг лица и тела различными аппаратами, на этом основана классификация метода на несколько видов:

монополярный;

биполярный;

многополярный.

В монополярном аппарате по обрабатываемой зоне перемещается только один электродный манипулятор, а вот второй не движется. Если замыкается цепь, во внутренний слой кожи начинает проецироваться радиочастотное излучение.

Биполярный аппарат обладает наиболее щадящим омолаживающим воздействием. Его электроды продуцируют силу тока в десятки раз меньшую, чем предыдущий агрегат. Это обеспечивает возможность максимально деликатной обработки кожных покровов без болевых ощущений. Процедуры на биполярном оборудовании дают результат только после курсового воздействия.



В многополярных устройствах количество электродов варьирует от 3 до 20, в активном состоянии единовременно работают только два из них. Глубина проникновения составляет 1,5 см. Радиочастотное излучение обеспечивает равномерный лифтинг всей обрабатываемой зоны, сопровождается минимальными болевыми ощущениями.



На каком из аппаратов проводить RF-лифтинг, каждому из посетителей центра косметолог определяет в индивидуальном порядке. Это зависит от состояния эпидермиса и области обработки.



Независимо от того, какое оборудование было выбрано, омоложение радиочастотным методом обеспечит массу преимуществ:

высокую точность воздействия;

минимальные болевые ощущения;

очевидный результат уже после первого сеанса;

абсолютную безопасность для здоровья.

Максимальный эффект методика демонстрирует в отношении людей с начальными признаками старения кожи. Поэтому пользоваться услугами лифтинговой косметологии не только можно, но и нужно в возрасте 20-25 лет.

Показания и противопоказания для проведения RF-lifting

В качестве методики для коррекции фигуры и борьбы с возрастными изменениями кожных покровов отзывы RF-лифтинг получает исключительно положительные. Доступная цена делает возможным использование процедуры для решения целого ряда косметологических проблем:

птоз;

целлюлит и растяжки;

возрастные и мимические морщины;

мешки под глазами;

купероз;

шрамы, рубцы, последствия угревой сыпи.

В клиниках Санкт-Петербурга радиочастотный lift все чаще применяют в комплексе подготовительных мероприятий к пластической операции как часть реабилитационной программы после нее. RF-лифтинг отлично сочетается с биоревитализацией, позволяет улучшить и продлить эффект от омолаживающей процедуры.



Несмотря на безопасность и широкий спектр применения радиочастотного лифтинга, разрешить его прохождение может только врач. Противопоказаниями для омолаживающего курса являются следующие причины:

наличие кардиостимулятора;

сахарный диабет;

аутоиммунные заболевания;

беременность на любом сроке;

онкологические новообразования;

гипертония в тяжелой форме.

Относительными противопоказаниями для проведения лифтинга являются усугубление угревой болезни и хроническое воспаление кожи. Имея данные проблемы, человек может пройти RF-lifting, но только после того, как минует период выраженной симптоматики недугов.

Как проходит процедура радиочастотного лифтинга

Проводится RF-лифтинг тела и лица может только в условиях косметологического центра, с применением специализированного оборудования. Перед процедурой не стоит пользоваться декоративными или ухаживающими средствами, мужчинам необходимо побриться. Непосредственно перед началом радиочастотного воздействия косметолог тщательно очищает кожу клиента, наносит гель для улучшения проводимости. После этого активируется аппарат, ощущения человека во время процедуры – это приятное тепло, плавно распространяющееся по всей обрабатываемой зоне.

Сколько требуется сеансов для получения стойкого результата от RF-lifting

Длительность одного сеанса колеблется от 20 минут до 1,5 часа. Время зависит от общей площади, требующей радиочастотного воздействия. Количество необходимых сеансов определяет косметолог, оно может варьировать от 6 до 12. Для удаления жировой прослойки, растяжек потребуется не менее 10 процедур. Воздействие радиочастотного излучения на контуры лица проявляется быстрее.



Положительные изменения RF-лифтинг кожи обеспечивает уже после первого посещения косметолога. Но даже после завершения курса, эффект омоложения будет продолжать нарастать в течение полугода за счет активного синтеза организмом собственных волокон коллагена. Для поддержания устойчивого результата лифтинговый курс рекомендуется повторять каждые полтора-два года.

Бывают ли побочные эффекты: что может случиться

При соблюдении всех правил осложнений при проведении радиочастотной чистки быть не должно. Но могут быть неприятные исключения:

рубцы;

обострения герпеса;

дерматит;

пигментные пятна.

Подобные проблемы возникают крайне редко, и требуют индивидуального рассмотрения ситуации со стороны косметолога. В основной своей массе фото RF-лифтинг лица и тела свидетельствуют, что процедура проходит без осложнений и приводит к желаемому результату без угрозы для здоровья.



Реабилитационные мероприятия после прохождения омолаживающей процедуры сводятся к ограничению пребывания на открытом солнце, не рекомендуется в первую неделю посещать сауну или баню. Сразу после лифтинга на коже отмечаются отечность и покраснения, но они уходят самостоятельно в течение 2 дней. В течение реабилитационного периода косметологи советуют употреблять больше чистой воды. Это ускоряет выведение из организма продуктов распада и жировых клеток.



Следование всем рекомендациям минимизирует неприятные ощущения от процедуры, и обеспечит оптимальный эффект от RF-лифтинг: здоровая, молодая кожа и подтянутая фигура.