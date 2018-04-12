Грамотный выбор ламината: класс, предназначение, качественные параметры

Важным этапом любого ремонта является выбор качественного напольного покрытия. Среди всех возможных его вариантов наибольшей популярностью пользуется ламинат. Его используют как на жилых, так и на коммерческих объектах. Популярность материала обуславливается долговечностью, простотой монтажа, богатым выбором цветовой палитры и дизайнов, безопасностью для человека и окружающей среды, невысокой стоимостью. Ламинат имеет многослойную структуру и выпускается в нескольких видах, различающихся износостойкостью. При выборе напольного покрытия нужно обращать внимание на классность.

Структура современного ламината

Покрытие представляет собой многослойную доску. «Сэндвич» состоит из полимерного слоя МДФ/ДВП, декоративной бумажной прослойки, защищенной сверху смолой, созданной на основании акрила или меламина. Прежде чем определить, какой класс ламината лучше для квартиры или дачи, нужно детальнее рассмотреть каждый шар материала:

Полимерный слой. Нижний шар призван стабилизировать панель, обеспечивать ей должный уровень жесткости, защищать от деформаций. Некоторые виды панелей проклеиваются дополнительной звукоизоляционной подложкой. Она препятствует скрипу и гарантирует хорошую шумоизоляцию. ДВП/МДФ. В структуре покрытия применяется один из перечисленных материалов. Этот слой является несущим. Он отвечает за теплоизоляцию, звукоизоляцию, влагостойкость. Показатели определяются его плотностью и наличием усиливающих пропиток. Декоративный слой. Цвет и дизайн ламината зависят от рисунка на бумаге. Наиболее эффектны изображения, имитирующие природную древесину, – дуб, вишню, каштан, ясень и другие. Защитный слой. Он применяется для обеспечения стойкости покрытия к истиранию и придания ему фактурности. Для этих целей используются смолы – акриловая или меламиновая.

Что такое класс ламината и на какие показатели он влияет

Классность материала – главный критерий износоустойчивости и продолжительности эксплуатации. Она обозначается в цифровом выражении – 31, 32, 33, 34. Присваиваются показатели конкретному изделию после проведения 18 различных тестов.

Ламинат 31 класса: особенности напольного покрытия

Материалы этой группы предназначены для домашнего и коммерческого применения. Их можно настилать в помещениях, имеющих небольшую проходимость. Преимуществами таких покрытий является наиболее низкая стоимость, обуславливаемая наименее слабыми качественными характеристиками. Их отличительными особенностями являются:

срок эксплуатации – от 2-3 (при коммерческом применении) до 10-12 (при использовании в жилых комнатах) лет;

толщина изделия – в пределах 6-8 мм;

гладкая структура с легким глянцевым блеском, без рельефностей;

размытые очертания рисунка;

необходимость использования при монтаже дополнительной подложки.

Из-за отсутствия влагоустойчивой пропитки изделия этой категории нежелательно использовать для обустройства ванной, прихожей, лоджии, кухни.

Ламинат категории «32»: характеристики

Покрытия данной группы не имеют ограничений в условиях квартир и жилых домов. Подходят они и для небольших офисов, где уровень проходимости средний. В них сочетаются оптимальные показатели качества и разумная стоимость. Основными отличительными аспектами являются:

срок применения в офисе до 5-ти лет, в жилом объекте – 15-20 лет;

толщина – 7-12 мм;

привлекательный внешний вид с рельефом, препятствующим скольжение;

наличие восковой обработки в области замковых соединений, защищающей стыки от пролитой жидкости;

желательность применения дополнительной подложки.

С увеличением цифрового обозначения покрытия растет и его стоимость. Чтобы не переплатить средства при покупке, нужно учитывать область применения материала. В каталоге интернет-магазина «Ламинат+» с помощью фильтра можно выбрать нужный класс ламината, ориентируясь на тип помещения.

Покрытие 33 класса: особенности и преимущества

Такое покрытие целесообразно покупать для коммерческих помещений со значительными нагрузками – магазинов, офисов, банков, салонов красоты. Благодаря высокому уровню антистатичности его можно использовать в комнатах, где предполагается размещение большого количества оборудования. Сюда относятся лаборатории, компьютерные классы. Материал отличается следующими особенностями:

продолжительностью эксплуатации – 5-6 или 25-30 лет, при использовании в общественных либо жилых помещениях, соответственно;

толщиной в пределах 10-12 мм;

наличием изоляционной подложки, позволяющей осуществлять укладку на черновой пол;

отменной геометрией и защитой замковых соединений.

Ламинат категории «34»: качественные параметры

В эту группу входят самые дорогие покрытия. Они подходят для объектов с интенсивностью движение порядка 1000 человек в сутки. Это могут быть огромные офисы, торговые залы и даже спортивные комплексы. Их безупречное качество подтверждается пожизненной гарантией, предоставляемой некоторыми производителями.

Такие ламинированные напольные настилы имеют особую структуру. При их изготовлении используются древесноволокнистая плита, плотная крафт-бумага с пропиткой, меламиновая смола с усиливающими добавками, нанесенная в два слоя. Толщина изделий составляет 10-12 мм. Но благодаря уникальному строению их срок службы достигает 7-ми лет в коммерческих зданиях и полувека – в домашних условиях.

Особенности выбора напольного покрытия для дома

Чтобы понять, какой класс износостойкости ламината лучше для кухни, ванной, жилых комнат, прихожей, необходимо оценить климатические особенности и частоту посещения помещений. При покупке материала желательно учитывать рекомендации специалистов.

Ламинат для кухни

Ламинатный пол на кухне является идеальным решением. Он обеспечит простоту уборки и безопасность передвижений. Для этого помещения нужно подбирать материал с высоким уровнем устойчивости к влаге и рельефной структурой. Таким требованиям соответствуют изделия с цифровым обозначением 33.

Покрытие для ванной комнаты

В данном помещении практически все время наблюдаются высокая влажность и температурные колебания. Здесь целесообразно укладывать материал, выполненный на основании ПВХ-плит с дополнительной пропиткой, препятствующей проникновение воды в срединные и нижние слои. При желании ламинированное покрытие 33 класса можно объединить с керамической плиткой. Это поможет эффектно разделить помещение на зоны.

Ламинат для жилых помещений – спален, детских, гостиных

Для этих комнат особое значение имеют дизайн и качество звукопоглощения. В них поддерживается стабильная влажность и температура. Поэтому при их обустройстве можно обойтись покрытиями с обозначением 31 или 32. В многоквартирных домах желательно использовать варианты с подложкой. Для дачи или загородного дома подойдут бюджетные варианты без дополнительного изоляционного слоя.

Напольное покрытие для прихожих и коридоров

Особенностью прихожих и коридоров является высокая проходимость. Полы здесь часто подвергаются давлению каблуков и другим механическим воздействиям. При уходе за ними постоянно используется влажная уборка. Чтобы обеспечить длительный срок службы покрытия, укладывать в таких помещениях необходимо материалы с высокой износоустойчивостью, влагостойкостью. К числу таковых относятся 33 и 34 классы.