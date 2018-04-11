Оборудования для искусственного пруда
Чтобы декоративный искусственный водоем на вашем дачном или приусадебном участке был привлекательным и оптимальным для его обитателей, требуется обеспечить ему дополнительный уход с применением специального оборудования. Этот метод позволяет поддерживать водоём в чистом виде на протяжении года, даже зимой.
В настоящее время в продаже имеется много функционального оборудования, позволяющее самостоятельно заботиться о пруде. Тип приборов зависит от цели водоема: если он выполняет лишь эстетическую функцию, то понадобится фильтры и насос, если же в нём есть обитатели, то, кроме названных приборов, нужно будет установить аэратор.
Целью скиммера, который можно купить, например, на сайте http://vodalux-prud.ru/ru/skimmer/201/107.html, является удаление мусора с поверхности воды - опавших листьев, например. Имеется немало разновидностей данных агрегатов.
Стационарный скиммер используется, при проектировании пруда, поскольку его установка выполняется в чаше водоема. Преимущество данных приборов в том, что они мало заметны и не портят внешний вид водоема.
Плавающий скиммер функционирует даже с небольшим уровнем воды.
Скиммер на неподвижной стойке используется, если водоем имеет глубину от шестидесяти сантиметров. Из-за своей конструкции агрегат на неподвижной стойке способен автоматически подниматься и опускаться, если уровень воды в водоеме изменяется.
Если в вашем пруду обитают рыбки, то вы не можете обойтись без аэратора, целью которого является дополнительное обогащение воды кислородом. Данный прибор ля водоема не допускает цветение воды, кислородный голод обитателей.
В продаже предлагаются следующие типы аэраторов:
- Донный аэратор. Необходим для скрытия этого оборудования в водоеме. Вам будут видны только пузырьки кислорода в воде, а сам прибор установлен на дне и незаметно функционирует.
- Поверхностный аэратор. Он установлен на поверхности водоема и свободно плавает, обогащая воду кислородом. Его минусом является то, что агрегат портит эстетичность пруда, тем более, если там установлен и скиммер.
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