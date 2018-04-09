Чем отличаются вечные ссылки от арендованных

Алгоритмы систем поиска с каждым годом становятся все более совершенными. Требования к продвижению со временем увеличиваются. Многие сайты попадают под санкции поисковиков. Недавно Яндекс стал воевать с приобретенными ссылками. Но при этом роль ссылок в поисковом продвижении сайтов не уменьшилась. Санкции коснулись лишь коммерческих запросов.

Существуют арендные ссылки и вечные. Последние лучше подходят для свежих проектов. Они получены естественным образом и улучшают репутацию сайта.

Плюсы вечных ссылок:

естественность для систем поиска; передача значительного веса с ресурса донора; совершенствование позиций в выдаче поисковиков; проставление ссылок вручную вебмастерами, а не в изолированном блоке со статьями; единоразовая оплата ссылки; ссылки вечные будут находиться сайте все время.

Единственным минусом является то, что стоит ссылка высокого качества довольно дорого. К тому же сложно найти качественные площадки со смежной тематикой. В некоторых случаях приходится сталкиваться с недобросовестными вебмастерами. О том, можно ли получить бесплатно вечные ссылки, вы сможете прочесть на сайт digitalnews.ru.

Арендные ссылки стоят намного дешевле, чем вечные. Их можно приобрести в большом количестве. Такие ссылки размещаются сразу же после оплаты. Они во много раз повышают ссылочную массу ресурса. Однако отрицательных сторон у таких ссылок все же больше, чем положительных. В первую очередь необходимо постоянно оплачивать аренду каждой ссылки на площадке. Ссылки приобретаются с доноров различной репутации. Необходимо точно настраивать фильтры доноров. В некоторых случаях требуется ручная модерация расположения ссылок. Если покупка будет производиться бесконтрольно, то возможен своеобразный взрыв ссылок. Если заморозка ссылок произойдет резко, можно попасть под БАН. Все это приведет к тому, что усилия по продвижению сайта будут приложены впустую.

Лучше приобретать естественные ссылки. Они должны быть тематическими. Не следует резко делать больше ссылочную массу сайта. Так системы поиска не заподозрят вас.

Важно обращать внимание на площадки, на которых будут размещаться ссылки. Многие вебмастера приобретают ссылки с помощью автоматических агрегаторов. Данный подход не приведет сайт к успеху. Не стоит использовать прогон по каталогам при продвижении собственных проектов.