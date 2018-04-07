Мототехника и не только от магазина Motocity

Квадроциклы - четырехколесные вездеходы. Они используются в экономических целях, для экстремальных поездок в непроходимые зоны и для участия в гонках. Эта моторная техника относится к наиболее компактной форме мотоциклетного транспорта. Относительно небольшие размеры позволяют вытаскивать их из болота или грязи, без особых усилий.

Данный вид транспорта характеризуется мощным двигателем и широкими колесами, прекрасно организованной системой амортизации и впечатляющей стабильностью. Все перечисленные характеристики дают возможность использовать их для езды по непроходимым территориям. Недаром эту мототехнику нередко именуют «внедорожниками». По идее, они более ориентированы на бездорожье, чтобы преодолеть выбоины, а на ровной дороге они не развивают высокой скорости.

Эти транспортные средства, купить которые можно на сайте https://motocity.su/, представляют собой нечто среднее между автомобилем и мотоциклом. С последнего они получили простой контроль, экономию топлива и удивительную маневренность, а от первого - поддержки и возможность переносить тяжелые грузы. Сам он очень просторен и подходит для перевозки громоздких грузов, и если вы добавите к нему трейлер, он, как правило, окажется отличным мини-трактором для бытовых нужд.

Данные транспортные средства могут использоваться не только летом, но и зимой. Для наиболее безопасной работы зимой на квадроциклы надеваются, противоскользящие цепи и защитные крылья.

Данный вид транспорта классифицируется на спортивные и утилитарные. Первый вариант актуален для участия в гонках, они могут достигать скорости до 140 километров в час и отличаются высокой развротливостью. Утилитарные квадроциклы нашли своё применение для работы на дворе или ферме, достигают скорости не больше 60 километров в час и маневренность у них плохая.

Основным достоинством утилитарных моделей является их невысокая цена. В продаже есть и детские "вездеходы", отличающиеся от взрослых аналогов лишь по размеру и мощности. Они предназначены для детей от пяти до шестнадцати лет.