» » Мототехника и не только от магазина Motocity

Мототехника и не только от магазина Motocity

Квадроциклы - четырехколесные вездеходы. Они используются в экономических целях, для экстремальных поездок в непроходимые зоны и для участия в гонках. Эта моторная техника относится к наиболее компактной форме мотоциклетного транспорта. Относительно небольшие размеры позволяют вытаскивать их из болота или грязи, без особых усилий.

Данный вид транспорта характеризуется мощным двигателем и широкими колесами, прекрасно организованной системой амортизации и впечатляющей стабильностью. Все перечисленные характеристики дают возможность использовать их для езды по непроходимым территориям. Недаром эту мототехнику нередко именуют «внедорожниками». По идее, они более ориентированы на бездорожье, чтобы преодолеть выбоины, а на ровной дороге они не развивают высокой скорости.

Эти транспортные средства, купить которые можно на сайте https://motocity.su/, представляют собой нечто среднее между автомобилем и мотоциклом. С последнего они получили простой контроль, экономию топлива и удивительную маневренность, а от первого - поддержки и возможность переносить тяжелые грузы. Сам он очень просторен и подходит для перевозки громоздких грузов, и если вы добавите к нему трейлер, он, как правило, окажется отличным мини-трактором для бытовых нужд.

Данные транспортные средства могут использоваться не только летом, но и зимой. Для наиболее безопасной работы зимой на квадроциклы надеваются, противоскользящие цепи и защитные крылья.

Данный вид транспорта классифицируется на спортивные и утилитарные. Первый вариант актуален для участия в гонках, они могут достигать скорости до 140 километров в час и отличаются высокой развротливостью. Утилитарные квадроциклы нашли своё применение для работы на дворе или ферме, достигают скорости не больше 60 километров в час и маневренность у них плохая.

Основным достоинством утилитарных моделей является их невысокая цена. В продаже есть и детские "вездеходы", отличающиеся от взрослых аналогов лишь по размеру и мощности. Они предназначены для детей от пяти до шестнадцати лет.

07 апрель 2018 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Гибридные велосипеды
Хочу все знать

Гибридные велосипеды

Гибридные велосипеды в последние годы пользуются немалой популярностью. Как отдельный тип, данные транспортные средства сочетают в себе параметры как у своих «родственников».
Выбираем надежного автодилера
Хочу все знать

Выбираем надежного автодилера

Практически каждый человек, который сталкивается с проблемой покупки личного "железного коня", старается найти вариант, который позволяет ему не беспокоиться об устранении неисправностей, а также
Удивительные самокаты от Xiaomi
Хочу все знать

Удивительные самокаты от Xiaomi

Современные электросамокаты от известного производителя Xiaomi сумели завоевать особенную востребованность не только у детей и подростков, но и у взрослых людей.
ЖК «Львовский маэток»
Хочу все знать

ЖК «Львовский маэток»

Неподалеку от столицы Украины располагается современный жилой комплекс «Львовский маэток».
Авиаперевозка грузов
Хочу все знать

Авиаперевозка грузов

Самым быстрым способом доставки грузов является использование авиационного транспорта. Посредством авиационного транспорта, происходит перемещение груза по воздуху.
Рейтинг квадроциклов
Хочу все знать

Рейтинг квадроциклов

На сегодняшний день все большую популярность приобретают квадроциклы, которые на российском рынке представлены огромным числом производителей. И чтобы не «заблудиться» в огромном
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности светодиодных лампПутешествуем с Ernest AirlinesКнижные бестселлерыЧасы CasioКорпоративные подарки с логотипом: выбираем бюджетный вариантИгра в мафиюПочему стоит купить автобаферы в интернет-магазине, и что они собой представляютРемонт электроплиты


Свежие Статьи
Мифические существа славянских народов

Мифические существа славянских народов

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+