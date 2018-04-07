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Постельное белье для новорожденного

Каждый родитель заботится о своем ребенке, уделяет много времени потребностям крошек. Поиск постельного белья для младенцев - вовсе не такое простое дело, как может показаться, потому что критерии выбора сильно отличаются от взрослых аналогов. Младенцы проводят много времени в кровати, сон - это период, когда они растут, крепнут и набирают силу. Правильно подобранный набор постельных принадлежностей гарантирует крепкий и здоровый сон. 

Все ткани для постели новорожденных должны быть гипоаллергенными, мягкими и удобными. Однако не всегда производители с огромной ответственностью подходят к проблеме создания. Перед приобретением данных изделий надо подробнее узнать о тканях, наполнителях и проверить безопасность фурнитуры. Зачастую за известный бренд мы должны переплачивать. Однако, как правило, товары от ведущих производителей отличаются не только высокой стоимостью, но и очень достойным качеством. В Украине вам предоставляется возможность покупки, например, на сайте https://issi.com.ua/ru/pers_shop/postelnoebeledlyamladencev/.

Покупая текстиль для младенцев, не следует игнорировать следующие моменты:

  • гипоаллергенность - чтобы малыш не имел аллергических реакций во время долгого контакта с бельем, следует выбрать экологически чистые ткани;
  • белье не должно быть электрифицировано - накопление статического электричества и его сбросов будет неприятным для младенца и может нанести ему вред;
  • практичность - белье регулярно нужно стирать, и из-за этого ткани просто теряют первоначальный внешний вид, становятся грубыми, что неприятно младенцу;
  • гамма оттенков - это вопрос вкуса, но желательно выбирать успокаивающие, расслабляющие, нежные естественные оттенки;
  • размер выбирается для каждой детской кроватки отдельно, в зависимости от её особенностей.

Внимательно относитесь к выбору белья для младенцев, потому что речь идет о здоровье и удобстве вашей крошки, которая только что пришла в этот мир. Изучая много информации перед покупкой, иногда кажется, что лучше купить известную торговую марку и доверять ей. Но все-таки нужно выяснить состав, определить размер, цвет. Ведь на кону - здоровье вашего чада.

07 апрель 2018 /
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