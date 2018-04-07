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Выбираем кровать для ребенка

Ключевым атрибутом каждой спальни является - разумеется, кровать. На сегодняшний день в продаже представлены практичные кровати-горки, а некоторые модели сделаны с ящиками для хранения принадлежностей.

Недорого купить классическую кровать или современный вариант, яркую или спокойных оттенков, одно- или двухэтажный - каждый сможет найти всё по своему вкусу! Изготовлены они из разных материалов (ДСП, МДФ, массивная древесина), используются только высококачественные аксессуары. Обширный ассортимент позволит вам выбрать модель для каждого потребителя: от дошкольника до взрослого человека.

Сегодня в Украине очень популярна мебель, которая сочетает компактность и функциональность. И в связи с этим активно производятся элементы мебели, которые, помимо их основной цели, могут выполнять и иные функции. К таким относятся детские кроватки-горки. Они не новы в мебельной промышленности, но до сих пор возникает немало вопросов. Наиболее актуальным из них является «как отличается кровать-горка от привычной двухъярусной кровати?».

Если ваша комната имеет небольшую площадь, обратите внимание на названные кровати-горки - эти атрибуты позволяют вам сэкономить драгоценное пространство и в то же время снабдить ребенка всем необходимым - место для сна, учебы, отдыха, хранения вещей. Такой цельный дизайн будет стоить гораздо меньше, чем каждый предмет мебели, и вы можете купить недорогую детскую кроватку в Украине в интернет-магазине https://mebelsait.dp.ua/krovati-gorki.

Как известно, в двухъярусных кроватях - два спальных ложа. А в горках - только одно. Оно также может находиться и на верхнем ярусе. Однако, в отличие от двухъярусных изделий, нижний ярус может быть дополнен шкафом, столом и прочими атрибутами. Самыми необычными являются модели, состоящие из спального места и горки. Преимущество таких моделей кроватей состоит в том, что при довольно доступной цене, они могут включать в себя совершенно все необходимое для оснащения детской. Кроме того, размещение мебельных атрибутов очень обосновано и удобно, что экономит место в детской комнате.

07 апрель 2018 /
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