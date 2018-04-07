Прочистка канализации в СПб

Долгое и бесперебойное функционирование канализационной системы зависит от очистки внутреннего полотна труб вовремя. В конце концов, засорение может способствовать очень неприятным результатам, когда сточные воды выбрасываются обратно в жилище.

Практически каждый день из канализационной системы в Санкт-Петербурге выводится не только вода, но и различные отходы человеческой жизни (жир из блюд, кусочки ржавчины, волосы, различный мелкий мусор и прочие). Со временем органические остатки прилипают к внутренним стенкам труб, блокируя канал для свободного перемещения жидкости. Установить наличие засорения можно по нескольким факторам, включающим следующие:

Неприятный запах от канализации в жилище. Это свидетельствует о том, что в сифоне под раковиной накоплено много жирных отходов, которые в конечном итоге разлагаются.

Жидкость не выводится с сантехнических устройств. Это предполагает незамедлительного решения, потому что, если вы не удалите блокировку, отходы заблокируют внутренний зазор трубы целиком.

Забивка слива. При такой ситуации вода не сливается в канализационную систему с каждой сантехнической установки, потому что из-за осадков на стенках системы общее количество сточных вод (участок трубы до стояка или самого стояка) блокируется. Избавиться от этой проблемы достаточно сложно, и в связи с этим, не допускайте этого состояния системы.

Когда в загородном доме, коттедже закупорилась система, следует проверить состояние септика или выгребной ямы. В том случае, если уровень не выше критического значения, то проблема заключается в дренажных устройствах или системе трубопроводов.

Если вы не можете решить проблему засорения сами, то обратитесь к квалифицированным специалистам в СПб, например, здесь. Они будут выполнять диагностику канализации, выяснять состояние трубопровода, определят засорение. На основе полученной информации специалисты применят один из подходящих способов очистки. Благодаря наличию современного оборудования и немалому опыту в этой сфере, блокировка сточных вод будет устранена за короткое время.