Шумоизоляция стен

Если вы утомились от частого шума, исходящего из соседних жилищ, то целесообразным выходом из этой ситуации является монтирование качественной звукоизоляции.

Установка звукоизолирующих материалов в жилом или рабочем объекте - довольно простой и недорогой процесс. Однако для получения желаемого эффективного результата - к реализации его необходимо подходить ответственно. Грамотные расчеты и выбор материалов помогут получить в результате покрытие с высокими шумоизоляционными параметрами.

Среди достоинств звукоизоляции стен отмечают следующее:

улучшение комфорта жизни - громкая музыка и разговоры соседей вам мешать не будут;

иногда звукоизолирующие материалы применяют в целях выравнивания стен;

возможность шуметь - не беспокоя соседей;

дополнительные характеристики теплоизоляции;

звукоизоляция гарантирует комфортную среду, ограничивая шум снаружи.

Однако, стоит отметить и некоторые недостатки, а точнее следующие:

уменьшение площади, поскольку в помещении устанавливаются материалы для звукоизоляции - сантиметров на восемь;

в случае надобности обратиться за помощью, вы не сможете этого сделать, поскольку за стеной вас не услышат.

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Лучший способ установить звукоизоляцию в жилище - установить гипсокартон, внутри которого имеется тот или иной звукоизолирующий материал. Этот способ не предполагает дополнительных затрат на выравнивание стенок, но в конечном итоге получается безупречное покрытие для последующей отделки.

Если в стене есть трещины, накройте их раствором штукатурки или гипса. Затем идет процесс построения каркаса из дерева или металла. Тепловой и звукоизоляционный материал размещается под профилем. Обратите внимание, что некоторые из них требуют обязательной гидро- и пароизоляции.

Более простой вариант - купить готовые звуконепроницаемые панели. Но им нужна совершенно плоская база. Она легко приклеивается к стене. Это прекрасный вариант для совершенно плоских стен.