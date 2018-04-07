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Шумоизоляция стен

Если вы утомились от частого шума, исходящего из соседних жилищ, то целесообразным выходом из этой ситуации является монтирование качественной звукоизоляции.

Установка звукоизолирующих материалов в жилом или рабочем объекте - довольно простой и недорогой процесс. Однако для получения желаемого эффективного результата - к реализации его необходимо подходить ответственно. Грамотные расчеты и выбор материалов помогут получить в результате покрытие с высокими шумоизоляционными параметрами.

Среди достоинств звукоизоляции стен отмечают следующее:

  • улучшение комфорта жизни - громкая музыка и разговоры соседей вам мешать не будут;
  • иногда звукоизолирующие материалы применяют в целях выравнивания стен;
  • возможность шуметь - не беспокоя соседей;
  • дополнительные характеристики теплоизоляции;
  • звукоизоляция гарантирует комфортную среду, ограничивая шум снаружи.

Однако, стоит отметить и некоторые недостатки, а точнее следующие:

  • уменьшение площади, поскольку в помещении устанавливаются материалы для звукоизоляции - сантиметров на восемь;
  • в случае надобности обратиться за помощью, вы не сможете этого сделать, поскольку за стеной вас не услышат.

На сайте http://fabrika-t.ru/solutions/shumoizolyatsiya-kva можно приобрести различные материалы для изоляции стен, пола и прочих.

Лучший способ установить звукоизоляцию в жилище - установить гипсокартон, внутри которого имеется тот или иной звукоизолирующий материал. Этот способ не предполагает дополнительных затрат на выравнивание стенок, но в конечном итоге получается безупречное покрытие для последующей отделки.

Если в стене есть трещины, накройте их раствором штукатурки или гипса. Затем идет процесс построения каркаса из дерева или металла. Тепловой и звукоизоляционный материал размещается под профилем. Обратите внимание, что некоторые из них требуют обязательной гидро- и пароизоляции.

Более простой вариант - купить готовые звуконепроницаемые панели. Но им нужна совершенно плоская база. Она легко приклеивается к стене. Это прекрасный вариант для совершенно плоских стен.

07 апрель 2018 /
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