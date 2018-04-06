Самостоятельная установка окон

Один из лучших способов сохранить тепло в доме – это заметить старые деревянные окна на современные стеклопакеты в металлопластиковой раме. Их установка обеспечивает надежную герметизацию и теплозащиту. Чтоб заменить окна многие вызывают специалистов, но в большинстве случаев такие «профессионалы» не соблюдают всех правил и нюансов во время работы. Для ускорения они сводят к минимуму все необходимые этапы установки, что может привести к нежелательным последствиям. Установить пластиковое окно может любой мужчина, умеющий пользоваться инструментом. Мы рекомендуем работать с напарником, потому что это сэкономить время и силы, к тому же вдвоем всегда веселее.

Поговорим о процессе установки окон своими руками. В этом деле существует определенный порядок действий, который следует соблюдать:

Замер окна.

Демонтаж старых рам (в том случае, если вы хотите заменить окно, а не установить в новом доме).

Подготовка к установке.

Монтаж окна.

Рассмотрим более подробно каждый этап.

Самостоятельный замер окон

Замер проемов и заказ окон у производителя очень ответственная работа, к которой следует относиться очень внимательно. Тут следует, придерживается поговорки «Семь раз отмерь, один раз отрежь». И будет не лишним доверить эту процедуру специалисту из фирмы, где вы планируете заказать окна. Но если вы решили сделать замеры самостоятельно нужно учитывать, что получить точные размеры довольно сложная задача. Особенно если вы живете в многоэтажном доме выше 1 этажа - снаружи к окну не подберешься. А внутри может понадобиться очищать оконный проем до бетона или кирпича. В некоторых случаях может помочь техническая документация на квартиру, в которой указаны размеры окна.

Демонтаж старых рам и подготовка к установке металлопластиковых окон

Перед тем, как устанавливать окна, нужно убрать старую раму и очистить проем. Первым делом необходимо убрать стекла с рамы, только после этого убирают саму раму. После демонтажа старого короба, проем нужно тщательно очистить от всех неровностей, выступов и стройматериалов.

Для установки новой рамы необходимы следующие инструменты и материалы:

Строительный уровень. Он необходим для выравнивания рамы в проеме.

Перфоратор и желательно шуруповерт.

Присоска для стекла.

Шпатель и резиновый молоток.

Нержавеющие метизы. Лучше купить крепеж для пластиковых окон именно из нержавеющей стали, чтоб избежать нежелательных последствий.

Монтажная пена. Для герметизации и уплотнения щелей.

Что касается крепежа, то тут лучше не экономить!

Купить нержавеющий крепеж необходимо в специализированном магазине, чтоб быть уверенным в качестве метизов. Вам будут нужны анкера и дюбели для установки окон в проем из твердого стройматериала, для деревянного короба будут нужны саморезы из нержавеющей стали.

Самостоятельная установка окон

Первым этапом в установке окон является монтаж рамы. Тут без уровня не обойтись - рама должна стоять ровно, без перекосов по всем осям. Если проем перекошен, то для выравнивания можно подставить возле точек крепления рамы специальные клинья.

Вторым этапом будет, конечно же, фиксирование. Дюбеля или расширительные муфты анкеров вставляют в заранее подготовленные посадочные места до упора. При помощи шуруповерта вкрутите саморезы или анкерные болты, но не перетягивайте (головка метиза должна плотно прижиматься в пластику профиля, а не продавливать его). Купить метизы необходимо с расчетом 4-5 шт. на погонный метр.

Уплотнение зазоров между рамой и проемом является третьим этапом. Для этого используют качественную пену, которую распыляют пистолетом. Нанося пену, следует помнить, что она имеет свойство расширяться во время застывания, потому очень обильно выдавливать не нужно.

После того, как пена подсохнет можно приступать к четвертому этапу установки - сборке окна. Окна из одной или нескольких открывающихся створок устанавливают посредством одевания нижней петли на штырь навеса и забивания шпильки верхней петли специальным молотком. С глухими окнами не все так просто. Установив пакет на положенное место, необходимо поставить верхний штапик в щель и при помощи молотка аккуратно вбить его в прорезь, постепенно сдвигаясь. Боковые и нижние штапики монтируются также как и верхние.

После всех этих манипуляций можно приступить к регулировке запорного механизма, установке ручек и другой фурнитуры. Монтирование подоконников и отделка откосов является заключительным этапом.

После установки окон необходимо подождать приблизительно сутки, прежде чем открывать створки и проверять исправность работы фурнитуры. И еще они важный момент, прежде чем приступать к работе, рекомендуем, ознакомится с требованиями ГОСТ 23166-99 и ГОСТ 30971-02, в которых указаны основные правила по установке.