Особенности ремонта ЖК-телевизоров

ЖК-телевизоры теперь почти в каждом доме заменили старомодные телевизоры с лучевой трубкой. ЖК-панели характеризуются высококачественными изображениями меньшего размера (тонкий корпус), благодаря чему их можно повесить на стену и снизить потребление энергии. Однако, несмотря на названные преимущества, по сравнению со старыми телевизионными моделями, ЖК-телевизоры также могут выходить из строя. В связи с этим, если ваш ЖК-телевизор не работает, у вас имеются три следующих выхода:

Ремонт сервисе.

Вызвать специалиста на дом.

Ремонтировать самостоятельно.

Однако, для начала вам нужно решить, какая неполадка имеется на вашем телевизоре. Нужно ли вам обратиться к специалисту или вы сможете самостоятельно отремонтировать ЖК-телевизор?

Чтобы найти причину выхода из строя, мастер часто должен использовать специальное оборудование. Однако, в некоторых случаях неисправность на электронной плате может определяться на глаз, например, если проблемы с конденсаторами. В любом случае, тот, кто берет на себя ремонт, должен обладать соответствующим опытом и знаниями, без которых вполне возможно «убить» телевизор полностью.

Так как ЖК-телевизор представляет собой довольно сложное электронное устройство, вы можете решить только некоторые проблемы самостоятельно, разумеется, если у вас имеются некоторые знания и опыт в области электроники. Итак, вы можете сами выполнить следующее:

Устранение проблем с пультом дистанционного управления или отсутствие телевизионного сигнала.

Отремонтировать источник питания.

Заменить подсветку.

Во многих случаях, когда в ЖК-телевизоре появляются проблемы, вам необходимо обратиться в сервисный центр.

Перед вызовом специалиста проверьте аппаратные настройки, наличие телевизионного сигнала. Если проблема не устранена, выключите аппарат и вызовите мастера.

Если разъем, вилка и шнур питания функционируют, источник питания не выключается, тогда лучше отключать устройство от сети и звонить мастеру. Если это не сделано и вы продолжаете осматривать агрегат, то основные части телевизора могут выйти из строя, что приведет к более серьезному ремонту и затратам.