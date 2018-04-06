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Книжные бестселлеры

Ещё в недалеком прошлом в нашей стране чтение было любимым досугом многих соотечественников (как для детей, так и для взрослых). Однако, в последние годы интерес к книгам существенно сократился, даже библиотеки не столь посещаемые. И дело не в том, что люди больше не желают просвещаться. Всё связано с тем, что из-за высокой занятости у них просто нет времени, чтобы добраться до магазина, выбрать книгу. И поэтому они, вместо бумажных выбирают электронные варианты.

У поисковика книг онлайн есть несколько преимуществ, включающие следующие:

  • Прежде всего, это экономит много времени. Не нужно заходить в магазин, стоять в очередях, тратить деньги на поездку - вы можете просто посидеть в удобном кресле, за чашкой чая, одновременно щелкая мышью, или просто, с планшетом или смартфоном в руках. Намного легче найти необходимое пособие, а выбор книг в специализированных ресурсах значительно шире. Более того, нередко возможность скачивания предоставляется абсолютно бесплатно. Если же скачивание не бесплатное - то оно значительно дешевле, чем продажа книг в розничных магазинах - ведь они не платят за аренду и коммунальные услуги.
  • Можно сравнить цены на разных ресурсах и выбрать более приемлемый вариант. Более того, можно не торопиться с выбором, а медленно читать отзывы о той или иной книге. Многие читатели с удовольствием оставляют отзывы о прочитанном издании. Также вы можете оставлять свои.
  • Существует огромный ассортимент специализированных ресурсов. Есть также художественные, детективные романы, православная литература, рукоделие и учебные пособия, психология, и даже редкие печатные издания. И регулярное обновление ассортимента еще больше привлекают читателей.

Разумеется, уникальный запах книжных страниц, возможность листать издание, при скачивании на свой планшет, вы не почувствуете. Но тем не менее, скачать книгу в интернете, например, "Нерассказанная история США", на сайте, https://knigopoisk.com/oliver-stoun/nerasskazannaya-istoriya-usa/, предоставляет вам такие преимущества, как значительная экономия времени и денег, как было указано выше.

06 апрель 2018 /
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