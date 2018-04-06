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Асинхронные электродвигатели

Электродвигатель представляет собой электрическую машину, которая перестраивает электрическую энергию в механическую. Данное устройство реализует механическую работу из-за потребления электроэнергии, прилагаемой к ней, которая преобразуется во вращательное движение. Даже в технологии имеются линейные двигатели, умеющие немедленно создавать прогрессивные движения рабочего органа.

Не имеет особое значение, какова их конструкция, но строение практически всех электродвигателей идентичное. Вращение ротора в цилиндрической проточке побуждает магнитное поле, отталкивая его полюса от статора (фиксированная обмотка). Для поддержания регулярного отталкивания можно перезапустить обмотки ротора или сформировать вращающееся магнитное поле прямо в статоре.

Корпус электродвигателей, в основном, выполнен из чугуна либо алюминиевого сплава. Одинаковые двигатели, несмотря на конструкцию корпуса, изготавливаются с идентичными установочными габаритами и электрическими параметрами.

Функционирование электродвигателя основывается на критериях электромагнитной индукции. Магнитная и электрическая энергия создает электродвижущую силу в замкнутом контуре, который проводит ток. Этот параметр встроен в работу практически каждого электродвигателя.

Данные приборы, купить которые можно тут, являются многофункциональными, они могут усиливать мощность электрических сигналов, преобразовывать значения напряжения и прочее. Для осуществления этих действий, имеется множество разновидностей электрических машин.

В последние годы они пользуются большим спросом во многих сферах. Они нашли своё обширное применение в промышленности, на машинах различного назначения и в прочих установках. В машиностроении, например. Более того, они популярны в области народного хозяйства и бытовой техники.

Преимущества электродвигателей включают следующее:

  • Простота управления и контроля скорости.
  • Простое строение.
  • Отличные пусковые свойства.
  • Компактные размеры.
  • Возможность работы в различных режимах (двигатель и генератор).
06 апрель 2018 /
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