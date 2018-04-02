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Курьерские пакеты с логотипом

Почтовые пластиковые пакеты имеют различные типы и предназначены для безопасности секретных документов. Курьерские пакеты изготавливаются из двухслойного полиэтилена. На упаковке вы можете разместить разнообразную текстовую информацию, логотип вашей фирмы. Для сопроводительной документации на упаковку, при необходимости, можно добавить специальный карман.

Курьерские пакеты имеют немало преимуществ. Они являются достаточно прочными, устойчивыми к влаге и грязи. Более того, пакеты предоставляют высокую конфиденциальность отправляемой информации. Содержимое данных упаковок надежно защищено от несанкционированного открытия. Индивидуальный дизайн упаковки обеспечивает прочность и эстетичность, а заказть печать можно тут - http://www.elitpack.ru/polnocvetnaya-pechat.html.

Курьерские пакеты выполнены из непрозрачного полиэтилена, характеризующегося прочностью и наличием постоянного клеящего слоя. Прочностные показатели упаковки увеличиваются, из-за наличия сварных швов и индивидуального штрих- кода. Данные изделия, за счет их прочности, отлично подходят для курьерской службы.

На сайте http://www.elitpack.ru/sejf-pakety/kurerskie-pakety/ вы можете заказать удобные и практичные пакеты из полиэтилена, которые предназначены для упаковки различной документации. Эти пакеты помогают сотрудникам служб доставки аккуратно и безопасно перевозить ценные бумаги, чтобы не путать их друг с другом и не повредить их.

Поскольку пакеты для курьерских услуг состоят из полиэтилена, они имеют высокую стойкость к воздействиям окружающей среды - к влаге, ультрафиолетовым лучам, пыли и грязи. Это имеет большое значение, потому что курьер может попасть под дождь, снег или случайно пролить жидкость на конверт или просто упасть в слякоть от сильного порыва ветра. Однако, в таких пакетах бумаги останутся невредимыми. Более того, в них можно переносить и медицинскую продукцию, надежно защищать их от солнечного света и прочих негативных атмосферных воздействий.

Курьерские пакеты поставляются в самых разных форматах, поэтому, при любом размере документов, вы всегда можете их использовать - ои сами бывают больших и малых размеров.Еще больше интересной информации можно полуть на сайте http://www.elitpack.ru/.

02 апрель 2018 /
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