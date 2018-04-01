Тайны мира » Хочу все знать » Преимущества iPhone 8 Plus
Преимущества iPhone 8 Plus
Осенью Apple выпустила очень качественное устройство, способное удовлетворить потребности различных групп пользователей - в особенности, представителей молодежи.
Среди преимуществ новой модели «яблочного» смартфона iPhone 8 Plus, стоит выделить эти моменты:
- Привлекательный и практичный дизайн. Стеклянная конструкция придает гаджету уникальный внешний вид. Прочность стекла спасет iPhone 8 Plus от серьезной поломки после случайного падения, но, разумеется, вам не нужно его намеренно бросать. Более того, благодаря стеклянной задней панели, девайс лучше располагается в руке и не скользит, что, кстати, было свойственно iPhone 7 Plus.
- Высококачественный дисплей. Здесь все ясно - экран создан на основе передовых технологий, делая изображение четким, насыщенным и красочным. Помимо этого, диагональ в 5,5 дюймов позволит пользователям получать больше удовольствия, при прохождении своих любимых игр.
- Хороший технический контент. Основной процессор, графический чип и 3 ГБ ОЗУ, дополненный запатентованной оптимизацией, гарантируют быструю и качественную работу смартфона. Все приложения будут идти плавно, без серьезных приостановок и других дефектов.
- Высокое качество основной камеры. Двойной модуль позволит владельцам снимать потрясающие фотографии и записывать захватывающие видео. Фактически, имея iPhone 8 Plus, вы даже можете начать карьеру блогера на YouTube.
- Ожидается поддержка наиболее популярных беспроводных стандартов. iPhone может отправлять и получать медиафайлы через Wi-Fi или через Bluetooth 5.0. Возможности навигации довольно широки.
- После покупки вам будет предоставлено 34 приложения. Более того, в Apple Store будут доступны одиннадцать бесплатных программ, и вам не нужно тратить лишние деньги, чтобы использовать iPhone 8 Plus купить в Тюмени.
Однако новый iPhone 8 Plus разряжается намного быстрее, чем предыдущая версия.
Разумеется, каждая раскрученная компания всегда начисляет дополнительную плату за бренд, и «Яблоко» не является исключением. Однако на фоне космической стоимости десятого iPhone, 8 Plus выглядит намного предпочтительнее по цене.
01 апрель 2018 /
Похожие новости
В США поступил в продажу золотой iPhone 6 стоимостью $7,5 тысяч
Обновленный Apple iPhone 6 «одет» в 24-каратный корпус из чистого золота. Американская фирма Ademov, которая специализируется на превращении обычных гаджетов в дорогие лакшери-аксессуары, представила
Эксперты подсчитали прибыль Apple от выхода нового iPhone
Выпуск новой модели iPhone 5, — который запланирован на 12 сентября, может способствовать росту доходов Apple на 12% в текущем квартале.Ранее аналитики ожидали, что новая модель смартфона выйдет
iPhone 5 против Samsung Galaxy S III в блендере
В очередном выпуске передачи WillItBlend решили «протестировать» смартфоны Samsung Galaxy S III и iPhone 5. В итоге в схватке iPhone 5 против Galaxy III победил блендер! Но на мой взгляд — Samsung
Первое видео настоящего iPhone 6
На YouTube появился видеоролик, в котором демонстрируется оригинальный iPhone 6, именно такой, каким он поступит в продажу. Русскоязычный канал Rozetked опубликовал эксклюзивный материал, в котором
iPhone 6 может получить 13-мегапиксельную камеру iSight
Сетевые источники обнародовали очередную порцию информации о предполагаемых характеристиках смартфонов iPhone следующего поколения: на этот раз появились сведения о камерах аппаратов. Нынешний
Apple о секретной слежке за владельцами iPhone
Компании Apple ничего не известно о программе Агентства национальной безопасности США, которая, предположительно, позволяет превратить смартфон iPhone в инструмент слежки за его владельцем, заявили в
Комментарии
Популярные новости
НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ