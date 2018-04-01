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Преимущества iPhone 8 Plus

Осенью Apple выпустила очень качественное устройство, способное удовлетворить потребности различных групп пользователей - в особенности, представителей молодежи.

Среди преимуществ новой модели «яблочного» смартфона iPhone 8 Plus, стоит выделить эти моменты:

  • Привлекательный и практичный дизайн. Стеклянная конструкция придает гаджету уникальный внешний вид. Прочность стекла спасет iPhone 8 Plus от серьезной поломки после случайного падения, но, разумеется, вам не нужно его намеренно бросать. Более того, благодаря стеклянной задней панели, девайс лучше располагается в руке и не скользит, что, кстати, было свойственно iPhone 7 Plus.
  • Высококачественный дисплей. Здесь все ясно - экран создан на основе передовых технологий, делая изображение четким, насыщенным и красочным. Помимо этого, диагональ в 5,5 дюймов позволит пользователям получать больше удовольствия, при прохождении своих любимых игр.
  • Хороший технический контент. Основной процессор, графический чип и 3 ГБ ОЗУ, дополненный запатентованной оптимизацией, гарантируют быструю и качественную работу смартфона. Все приложения будут идти плавно, без серьезных приостановок и других дефектов.
  • Высокое качество основной камеры. Двойной модуль позволит владельцам снимать потрясающие фотографии и записывать захватывающие видео. Фактически, имея iPhone 8 Plus, вы даже можете начать карьеру блогера на YouTube.
  • Ожидается поддержка наиболее популярных беспроводных стандартов. iPhone может отправлять и получать медиафайлы через Wi-Fi или через Bluetooth 5.0. Возможности навигации довольно широки.
  • После покупки вам будет предоставлено 34 приложения. Более того, в Apple Store будут доступны одиннадцать бесплатных программ, и вам не нужно тратить лишние деньги, чтобы использовать iPhone 8 Plus купить в Тюмени.

Однако новый iPhone 8 Plus разряжается намного быстрее, чем предыдущая версия.

Разумеется, каждая раскрученная компания всегда начисляет дополнительную плату за бренд, и «Яблоко» не является исключением. Однако на фоне космической стоимости десятого iPhone, 8 Plus выглядит намного предпочтительнее по цене.

01 апрель 2018 /
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