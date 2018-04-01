Как купить авиабилет в Рим с выгодой?

Наверное, нет такого нашего соотечественника, который не желал бы поехать в Италию, полюбоваться её историческими, архитектурными достопримечательностями.

Но многих останавливает проблемы с визой и стоимость авиабилетов. Однако, цена последних в Рим зависит от выбранной авиакомпании, даты, времени отправления и наличия нужного рейса. Таким образом, имеется определенная концепция низкого и высокого сезона.

Для бронирования авиабилетов в столицу Италии достаточно будет отметить имя и фамилию путешествующего, как в паспорте на латыни, а пассажиру будет присвоен уникальный идентификационный номер. После того, как бронирование будет завершено, авиакомпания выдает срок (данный период зависит от выбранной авиакомпании и класса обслуживания), можно будет приобрести авиабилет. По истечении данного периода бронирование отменяется (в денежном выражении потерь не будет). Чтобы приобрести билет в Рим, у вас обязательно должен быть заграничный паспорт.

Время в пути в столицу Италии зависит от выбранной авиакомпании. Например, время перелета прямого рейса Москва - Рим занимает четыре часа.

Стоит отметить особую актуальность рейсов с пересадками - в первую очередь, часто эти билеты намного дешевле прямых, а также, у путешествующих будет время «отдохнуть» во время долгого полета.

Многие авиакомпании позволяют одному пассажиру взять багаж эконом-класса, весом не больше 23 килограмм. плюс ручную кладь, весом не более пяти. Также есть авиакомпании, которые позволяют взять два чемодана по двадцать три килограмма на пассажира - иначе говоря, все зависит от условий авиакомпании.

Как можно купить авиабилеты в Рим? Это можно сделать двумя способами, подробнее смотрим тут: