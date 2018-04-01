Эвакуация автомобиля в Воронеже

Аварии на дорогах и поломки транспортных средств могут происходить не только с легкими и маневренными машинами, но и с микроавтобусами и специальным оборудованием. В этом случае их самостоятельное передвижение становится невозможным, и для того, чтобы транспортные средства, которые потерпели неудачу, не создавали заторов на автомагистралях, требуется их эвакуация .

Заказать эвакуатор в Воронеже вы можете в специализированной компании «Гепард». Для перевозки транспортных средств специалисты используют специально подготовленные эвакуаторы с усиленными навесными приспособлениями и грузоподъемностью, в то время как можно не беспокоиться о транспорте и его погрузке, которая будет проходить аккуратно.

В дополнение к специальному эвакуатору, который имеет дополнительные механизмы, при работе с тяжелыми транспортными средствами, огромную роль играют квалифицированные водители. От их опыта и навыков зависит успех загрузки и транспортировки специального оборудования и микроавтобусов.

Следует сказать, что эвакуация микроавтобусов имеет свои определенные тонкости, поскольку их погрузка должна выполняться полностью, из-за невозможности расцепления.

Поэтому помощь должна быть быстрой и качественной, способной эвакуировать транспорт в оперативные сроки и доставлять его в центр автосервиса. Если микроавтобус получил большие повреждения корпуса или колес, то для транспортировки используется раздвижная платформа или грузовой кран. Частичная загрузка применяется лишь в случае, если минивэн слегка поврежден и оставлен с разблокированными колесами.

Компания Гепард - простая эвакуация в Воронеже успела проявить себя лишь с лучшей стороны, что подтверждается следующими особенностями их работы:

Проводится эвакуация большого количества крупных транспортных средств: эвакуируются микроавтобусы, грузовые газели, тракторы, экскаваторы и прочие. Основным условием эвакуации является масса транспорта, не превышающая семи тонн, а длина платформы - до 6,5 метров.

Эвакуация в Воронеже и области осуществляется круглосуточно. На место аварии или неполадок специального оборудования и микроавтобусов буксировочные машины прибывают как можно скорее.

Во время погрузки и транспортировки внимание обращается на конструктивные особенности эвакуированного автомобиля.

Вы можете оплатить услуги эвакуации, предоставляемые либо наличными, либо банковским переводом.

Обратитесь в службу эвакуации и убедитесь, что в «Гепарде» загрузка и транспортировка будут быстрыми, недорогими и качественными.