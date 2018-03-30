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Займ на карту онлайн

Преимуществами получения кредита онлайн являются его скорость. Более того, вы можете получать кредиты на карточке в любое желаемое время - они доступны круглосуточно.

Выберите желаемую сумму займа и срок погашения. Далее система автоматически рассчитывает сумму, которая должна быть возвращена с учетом установленной процентной ставки. Минимальный срок кредита в разных финансовых учреждениях составляет от трех до семи дней, а максимальный срок погашения также различен - от оного о нескольких месяцев - потенциальный заёмщик сам выбирает, что ему больше подходит. Займ может быть выдан на сумму в тысячу рублей. Максимальная сумма, предоставляемая по кредитам в режиме онлайн, на сегодняшний день равна одному миллиону рублей.

Микрозаймы подходят для заемщиков для улучшения своей плохой кредитной истории. Перед тем, как обращаться в МФО, вам не нужно будет собирать документы о вашей платежеспособности - с работы или о наличии иных источников доходов. Деньги на карточке, которые будут переданы вам со стороны МФО, переводятся без комиссии, посредством мгновенного зачисления.

Если у вас есть какие-либо вопросы о получении микрозайма онлайн, вы можете получить более подробную информацию от грамотных консультантов в любое время - вы можете связаться с ними, когда угодно - служба поддержки работает круглосуточно.

Микрозаймы на карточку, например, создав личный кабинет Tinkoff, имеют следующий ряд положительных особенностей:

  • оперативный перевод;
  • никаких документов, подтверждающих вашу платежеспособность (требуется лишь паспорт гражданина);
  • lеньги, полученные на карточке, могут использоваться по своему усмотрению: платить за товары и услуги, обналичивать их или передавать кому-то;
  • регистрация микрозайма совершенно безопасна, вся информация, полученная при подаче заявки и регистрации, зашифровывается и используется лишь на основе законов РФ.

Прежде чем вы берете онлайн-кредит на карту, рекомендуется тщательно изучить доступные предложения, условия микрокредитных учреждений и проанализировать процентные ставки - на основе срока и суммы займа.

30 март 2018 /
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