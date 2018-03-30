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Особенности спортивного питания
В последние годы, наверное, каждый из нас слышал о спортивном питании. Его количество и разнообразие настолько велико, что атлеты даже не знают, какое выбрать.
В настоящее время в спорте распространено такое мнение: без спортивного питания невозможно достичь успеха. Если вы начнете анализировать, то можете догадаться, что эти мнения навязываются производителями данных пищевых добавок. Однако, они имеют немало преимуществ. Вы можете купить эти пищевые добавки на сайте https://atletic-food.ru/.
К положительным особенностям спортивного питания относятся следующее:
- Удобство. Атлет, который проводит своё время на тренировках, в перерывах - как выжатый лимон. Ему хочется сесть и отдохнуть, вместо того, чтобы стоять у плиты, готовя борщ, запеканку. А вот спортивное питание здесь будет очень уместным. Необходимо открыть крышку и выпить содержимое. Добавки всегда будут рядом в баночках и бутылках, поэтому их можно взять с собой на тренировки, отдохнуть и даже поработать. Кастрюлю с супом из морепродуктов нельзя забирать далеко.
- Время поглощения. Обычная пища поглощается в течение очень долгого времени или, наоборот, слишком быстро - не подходит спортсменам. А добавки имеют свое время ассимиляции, что полезно для организма, поскольку можно будет составить график приема пищи. Выпил коктейль - и пошёл продолжать занятия спортом.
- Легко хранить. Обычную еду сложно хранить в течение длительного времени, а спортивное питание - просто. Этого достаточно, чтобы положить его в сухое прохладное и темное место, сколько вам нужно. Маловероятно, что та же самая кастрюля с супом останется так долго, что не станет пахнуть по всей раздевалке.
- Высокая пищевая ценность. Данные коктейли - это сочетание аминокислот и добавок в чистом виде. Они готовы к ассимиляции и потреблению. В одной банке заключено огромное количество ценных калорий. Для сравнения - нужно будет съесть несколько тарелок из макарон.
- Правильная дозировка. Как было отмечено выше, спортивное питание позволяет вам есть по расписанию, потому что нагрузки требуют потребления определенного количества белка, аминокислот и прочих веществ в организм. Измерять количество поступающих данных веществ на глаз достаточно сложно.
30 март 2018 /
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