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Официальная площадка государственных закупок Украины

Многим известно, что в Украине после смены власти экономика начала развиваться совсем по-другому, а отношения между властью и бизнесом вышли на принципиально новый уровень. Если в прошлом, во время совершения сделок между государством и бизнесом, часто использовались различные серые схемы, однако в настоящее время такие сделки все чаще проводятся посредством специальных универсальных тендеров.

Принцип официальной украинской биржи Prozorro не только предельно просто, но и наиболее прозрачно. Благодаря Prozorro каждая коммерческая компания в Украине может принимать участие в тендерах. Как же работает это - можно узнать на специализированном портале УУБ государственные закупки.

Никаких откатов и других коррумпированных схем! Предположим, местный отдел образования должен приобрести школьную мебель в больших количествах. И если в недалеком прошлом представители государственного учреждения искали самые выгодные предложения, при этом, сами изучали стоимость товаров от разных производителей, сегодня достаточно просто оставить заявку на покупку продуктов на украинской бирже. После разработки и утверждения заявки производители начинают активно участвовать в тендере. Потенциальный покупатель просто выбирает наиболее выгодные ля него предложения. Такая система отношений между государственным покупателем и частным производителем устраняет возможность коррупционных схем, которые часто ранее использовались в таких закрытых сделках.

В то же время такие универсальные биржи стимулируют деятельность самого бизнеса. Они должны бороться за каждого клиента, в том числе и государственные организации. В условиях честной конкуренции конечный потребитель выигрывает лишь потому, что производитель продукта всегда будет пытаться его продать. Стоит также сказать, что практически любая компания в Украине может принять участие в тендере на УББ государственные закупки, что также стимулирует не только развитие бизнеса, но и прозрачную экономику

Более того, такая схема сделок между государственными и частными производителями была взята от западных стран, которые практиковали это в течение нескольких десятилетий. В странах Западной Европы отмечается, что прозрачные схемы регистрации сделок между государственными и коммерческими поставщиками не только стимулируют инициативу частного бизнеса, но и почти исключают развитие серого рынка.

30 март 2018 /
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