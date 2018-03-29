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О роли живописи в современных интерьерах и особенностях выбора картины

Существует множество способов сделать интерьер, окружающее пространство ярким, индивидуальным, уникальным. Картины великих художников (оригиналы или копии), современных мастеров — один из самых простых и эффектных. Если вы хотите кардинально изменить настроение в помещении, но при этом не готовы делать капитальный ремонт, просто озаботьтесь выбором картины — правильно подобранное полотно станет тем интерьерным акцентом, который создаст нужную атмосферу.

Осталось дело за малым — за выбором. На современном рынке полотна представлены столь широким ассортиментом, что даже профессионал может растеряться: картины маслом и акварелью, портреты и пейзажи, натюрморты и батальные сцены, исторические и анималистические жанры, копии известных шедевров и оригиналы от малоизвестных мастеров. Как найти свою картину, такую, при взгляде на которую хотелось бы улыбнуться?

На что обращать внимание при выборе живописи?

  1. Определитесь с целью. Просто желания купить красивые картины недостаточно, нужно еще определиться, зачем вам нужно полотно. Например, грамотно выбранная картина способна стать тем акцентом в интерьере, который переключит внимание гостей помещения, отвлекая от недостатков обстановки. В офисе картина может служить признаком определенного статуса — в этом случае лучше не экономить, а покупать качественные полотна маслом, лучше — реплики произведений известных художников.
  2. Учитывайте окружение. Назначение помещения обязательно нужно принимать во внимание. Оптимальным выбором для кухни станут натюрморты, тогда как в гостиной будут лучше смотреться пейзажи или батальные сцены. Учитывайте также особенности интерьерного стиля: так, старинное полотно вряд ли сможет органично вписаться в минимализм или хай-тек, тогда как современная живопись художников не сможет гармонировать с резной массивной мебелью, камином и дубовым паркетом.
  3. Объективно оцените свои финансовые возможности. Вряд ли кто-то откажется от возможности повесить в своей спальни оригинал «Мона Лизы». Но если вы не являетесь рьяным коллекционером, и без оригинальной «Джаконды» сможете легко прожить. Хотите любоваться по утрам загадочной улыбкой легендарной девушки? Купите качественную копию — по доступной цене. Сегодня продажа картин маслом осуществляется не только на улицах мегаполисов, в галереях, но и в Интернете. Например, на сайте известного художественного салона вы сможете выбирать среди десятков, сотен полотен, каждое из которых имеет свою историю, свой характер.

Картины в современном мире — это не просто украшения интерьера, но это отражение вкусов и предпочтений, статуса и желаний своего владельца. Подойдите максимально ответственно к выбору полотна, и картина покажет окружающим только лучшие ваши черты!

29 март 2018 /
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