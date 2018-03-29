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Macbook Pro — уникальный ноутбук от фирмы Apple

Ноутбук может использоваться вместо стационарного компьютера или для упрощения профессиональной деятельности. Пришел на замену компьютерам Powerbook G4 в далеком 2006 году. А в 2012 году была продемонстрирована новейшая шестая версия MacBook Pro – новая линейка данных ноутбуков, ставших еще более производительными. На сегодняшний день MacBook Pro является одним из популярнейших ноутбуков в мире.

Что важно знать

Macbook mlw82 является самой производительной серией Apple Macbook. Этот ноутбук обладает современными процессорами, мощной графикой, но, несмотря на это, может довольно продолжительное время работать просто от аккумулятора. Цельный корпус из алюминия, и практичный, но, в то же время, стильный дизайн, дают возможность брать его с собой в продолжительные поездки.

Благодаря новому современному процессору и отдельной видеокарте Radeon Pro 455 Apple Macbook Pro стал еще более мощным. MacBook Pro станет для вас верным помощником для работы в Сети, для игр и обучения, а также для работы с любыми приложениями и программа. MacBook оборудован процессором Intel, видеокартой Radeon Pro 455 и обладает достаточным объемом памяти, чтобы вы могли хранить на нем не только вашу рабочую информацию, но и любимую музыку, фильмы, фотографии и домашнее видео.

Купить Macbook Pro – это означает стать владельцем высокотехнологичного и современного устройства, способного осуществлять огромное количество различных полезных функций. А высококачественный и яркий дисплей позволит вам увидеть всю красоту графики и насыщенность красок. MacBook Pro вобрал в себя все лучшие качества ноутбуков и полноценных компьютеров, а главное – дает возможность работать и творить, играть и просто наслаждаться качеством работы!

29 март 2018 /
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