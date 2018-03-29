В теплые сезоны для большинства граждан нашей страны комары становятся огромной проблемой. Поскольку на сон в душной комнате с закрытыми окнами мало кто согласен, то надо найти средства для уничтожения насекомых. Одним из наиболее эффективных способов решения этой проблемы являются москитные сетки на окнах. Для большей эффективности размер ячеек на этих изделиях не должен превышать 1,2 миллиметра. Часто москитные сетки на окнах пропитываются специальными составами, которые отталкивают насекомых, но безопасны для окружающих.

Сетка на ленте-липучке - самый простой вариант с точки зрения установки (есть варианты на магнитах). Из-за отсутствия жесткой рамки, она может быть установлена в окне, практически любой формы. Сетка широко используется на пластиковых или алюминиевых рамах. Они могут быть установлены на окнах, изготовленных из любого материала, без повреждения конструкции окна. Производятся внешние и внутренние вариации москитных сеток. Скользящие варианты можно перемещать по алюминиевым рамам.

Альтернативой противомоскитным сетям на сегодняшний день являются различные химикаты. Но не все они столь эффективны в борьбе с насекомыми. Однако противомоскитные сетки имеют ряд очевидных преимуществ, в том числе следующие:

изготовлены из нетоксичных материалов;

являются универсальными - то есть, подходят для всех видов насекомых, что не свойственно химикатам;

задерживают не только насекомых, но и пыль, пух и другие.

не требует каждый день внимания («установлена и забыта»);

презентабельный внешний вид - как для деревянных, так и ля пластиковых окон;

долговечность (срок службы, при надлежащем уходе и пользовании может достигать десяти лет).

Загрязненную москитную сетку необходимо промыть. В этом случае снимите её с окна полностью, а не пытайтесь мыть, демонтажа, словно оконные стекла, и быстро закройте окно, чтобы ничего не проникло в комнату. Сеть можно мыть обычными моющими средствами (домашнее мыло, порошок и другие), используя губки либо мягкие щетки. В этом случае вам следует избегать сильного давления на сетку.