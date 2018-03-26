Модные фасоны, советы по выбору и носке толстовок

Такие удобные, красивые, стильные и практичные. Все это про них – толстовки для детей. Их носят большинство малышей подростков. Современные модельеры предлагают огромный выбор фасонов, моделей, цветов и образов, при помощи которых можно создать индивидуальный стиль и быть во всеоружии. Во всем этом многообразии сложно не потеряться несведущим в моде родителям. Да и знатокам современных веяний такое разнообразие доставит немало хлопот при выборе этой одежды. Именно поэтому, прежде чем приобретать товар такого рода для своего чада, лучше хорошенько изучить существующий на рынке ассортимент и вариации.

Как правильно выбрать

То, что диктует нам современная мода – не всегда удобно и приятно носить. Порой, некоторые модные тенденции хочется просто хранить в шкафу, любуясь ими со стороны. Однако этот вариант не про детские толстовки. Существующие модные покрои, все без исключения, пользуются большим спросом у ребят. Выделяют следующие разновидности:

с мехом. Такая добавка придает дополнительное утепление и позволяет стать совершенно самостоятельным элементом в гардеробе человека даже зимой;

теплая и утепленная форма. Прекрасный вариант, чтобы отказаться от куртки. Эти детские толстовки великолепно справятся с обогревательной функцией, обеспечивая в то же время свободу движений младшему члену семьи;

на молнии. Очень продуманное решение для детской кофты. Такая вещь удобна в носке и практична. Ребенку не придется запутываться в дырочках для пуговиц. Также качественно вшитая застежка не пропустит внутрь одежды холод;

бомбер. Своеобразный вид одежды, представляющий собой куртки-свитера. Изначально он был придуман для летчиков. Отличительной чертой бомберов сегодня является то, что они короткие, на змейке, имеют эластичные вставки, а также обладают манжетами;

с начесом. В такой кофте ребенку будет тепло и комфортно. Изделия данного типа замечательно подойдут для носки в зимний период, когда одна куртка не защитит от морозов. В то же время этот фасон очень тонкий и не сковывает движений.

Модели

Существуют также различные варианты в модельном ряду. Рассмотрим их подробнее. Большинство из них обладают эластичным подолом, что дает возможность толстовке плотно облегать тело. Благодаря этому, спинка хорошо оберегается от продувания ветром.

Свитшоты. Эти вещи из трикотажа представляют собой свободные изделия с длинным рукавом. Надевают их сверху через голову. Следовательно, у них нет застежек. Также свитшоты имеют один карман, напоминающий суму кенгуру. Отсюда и второе его название – «кенгуру». В большинстве случаев свитшоты обладают капюшоном. Худи. Эти изделия обязательно должны быть оснащены капюшоном. Происхождение названия характеризуется именно английским словом hood, что в переводе значит капюшон. У данных экземпляров так же не предполагается наличие змейки. Детские толстовки с застежкой. Порой, мальцы не хотят одеваться через голову. Для них модельеры придумали покрой с застежкой. Это может быть как наличие молнии, так и пуговиц. Однако первый вид имеет больший спрос. У большинства таких толстовок присутствует капюшон. Модели без рукавов. Их очень любит малышня и их родители. Они представляют собой жилеты и безрукавки. Под них можно носить водолазки и гольфы. В таком комплекте мальцы выглядят чрезвычайно современно. Такая вещь не мешает двигаться, а также оберегает спину и грудку от холода и ветра.

Модели по тематикам

Дочки и сыночки, как правило, любят героев мультиков, компьютерных игр и прочих персонажей. Самыми популярными для оформления толстовок являются такие тематики:

образ Бэтмена, который копируют миллионы мальчишек;

наряд Человека-паука, который считается очень отважным, сильным и веселым персонажем, летающим на своей паутине;

подражание Минни-Маус, которую любят практически все девочки. Она скромная, умная и очень милая мышка;

тип динозавра очень привлекателен для маленьких пытливых умов, поскольку является доисторическим животным;

образ Микки-Мауса, друга мышки Минни и героя многих мультфильмов;

тематика «Майнкрафт» очень востребована, поскольку считается одной из лидеров в современном компьютерном мире.

Цветовые решения

Сегодня наиболее актуальными являются детские толстовки сочных, ярких расцветок. Предпочитаются такие цвета, как: розовый, синий, красный, голубой, фиолетовый, черный, серый, зеленый, бирюзовый, сиреневый. Отделку выполняют в виде вышивок, аппликаций, наклеек, термопечати, шелкографии. В девичьих фасонах используют пайетки и блестки. Также для них придумывают варианты с ушками на капюшоне. Все цветовые решения детских толстовок вы сможете найти в модном проводнике по миру детской одежды Tadland.

Советы по выбору:

если у выбираемой вещи есть капюшон, она может заменить куртку;

если погода обязывает надеть куртку, тогда лучше подобрать вариант со съемным капюшоном;

при выборе подходящего экземпляра подумайте о том, с какой целью вы его приобретаете. Если нужно, чтобы носить в школу или детский сад – лучше отдать предпочтение спокойным, сдержанным тонам. Если в необходимо заниматься спортом или играть, то можно выбрать вариант, который выберет сам ребенок, ориентируясь на его личные вкусы и предпочтения.

Поскольку детские толстовки – это очень удобная и универсальная повседневная одежда, желательно, чтобы у мальчика или девочки было несколько видов, отличающихся между собой плотностью ткани. И в таком случае мальцу будет всегда комфортно и удобно. А вы будете уверены в том, что сын или дочь надежно одеты.

Носить такие изделия можно под джинсы и спортивные штаны. Девчонки имеют возможность надевать их с юбкой и лосинами. В такой одежде можно выйти куда угодно, и даже в школу, если там не предусмотрен особый дресс-код.