Модные фасоны, советы по выбору и носке толстовок
Такие удобные, красивые, стильные и практичные. Все это про них – толстовки для детей. Их носят большинство малышей подростков. Современные модельеры предлагают огромный выбор фасонов, моделей, цветов и образов, при помощи которых можно создать индивидуальный стиль и быть во всеоружии. Во всем этом многообразии сложно не потеряться несведущим в моде родителям. Да и знатокам современных веяний такое разнообразие доставит немало хлопот при выборе этой одежды. Именно поэтому, прежде чем приобретать товар такого рода для своего чада, лучше хорошенько изучить существующий на рынке ассортимент и вариации.
Как правильно выбрать
То, что диктует нам современная мода – не всегда удобно и приятно носить. Порой, некоторые модные тенденции хочется просто хранить в шкафу, любуясь ими со стороны. Однако этот вариант не про детские толстовки. Существующие модные покрои, все без исключения, пользуются большим спросом у ребят. Выделяют следующие разновидности:
- с мехом. Такая добавка придает дополнительное утепление и позволяет стать совершенно самостоятельным элементом в гардеробе человека даже зимой;
- теплая и утепленная форма. Прекрасный вариант, чтобы отказаться от куртки. Эти детские толстовки великолепно справятся с обогревательной функцией, обеспечивая в то же время свободу движений младшему члену семьи;
- на молнии. Очень продуманное решение для детской кофты. Такая вещь удобна в носке и практична. Ребенку не придется запутываться в дырочках для пуговиц. Также качественно вшитая застежка не пропустит внутрь одежды холод;
- бомбер. Своеобразный вид одежды, представляющий собой куртки-свитера. Изначально он был придуман для летчиков. Отличительной чертой бомберов сегодня является то, что они короткие, на змейке, имеют эластичные вставки, а также обладают манжетами;
- с начесом. В такой кофте ребенку будет тепло и комфортно. Изделия данного типа замечательно подойдут для носки в зимний период, когда одна куртка не защитит от морозов. В то же время этот фасон очень тонкий и не сковывает движений.
Модели
Существуют также различные варианты в модельном ряду. Рассмотрим их подробнее. Большинство из них обладают эластичным подолом, что дает возможность толстовке плотно облегать тело. Благодаря этому, спинка хорошо оберегается от продувания ветром.
- Свитшоты. Эти вещи из трикотажа представляют собой свободные изделия с длинным рукавом. Надевают их сверху через голову. Следовательно, у них нет застежек. Также свитшоты имеют один карман, напоминающий суму кенгуру. Отсюда и второе его название – «кенгуру». В большинстве случаев свитшоты обладают капюшоном.
- Худи. Эти изделия обязательно должны быть оснащены капюшоном. Происхождение названия характеризуется именно английским словом hood, что в переводе значит капюшон. У данных экземпляров так же не предполагается наличие змейки.
- Детские толстовки с застежкой. Порой, мальцы не хотят одеваться через голову. Для них модельеры придумали покрой с застежкой. Это может быть как наличие молнии, так и пуговиц. Однако первый вид имеет больший спрос. У большинства таких толстовок присутствует капюшон.
- Модели без рукавов. Их очень любит малышня и их родители. Они представляют собой жилеты и безрукавки. Под них можно носить водолазки и гольфы. В таком комплекте мальцы выглядят чрезвычайно современно. Такая вещь не мешает двигаться, а также оберегает спину и грудку от холода и ветра.
Модели по тематикам
Дочки и сыночки, как правило, любят героев мультиков, компьютерных игр и прочих персонажей. Самыми популярными для оформления толстовок являются такие тематики:
- образ Бэтмена, который копируют миллионы мальчишек;
- наряд Человека-паука, который считается очень отважным, сильным и веселым персонажем, летающим на своей паутине;
- подражание Минни-Маус, которую любят практически все девочки. Она скромная, умная и очень милая мышка;
- тип динозавра очень привлекателен для маленьких пытливых умов, поскольку является доисторическим животным;
- образ Микки-Мауса, друга мышки Минни и героя многих мультфильмов;
- тематика «Майнкрафт» очень востребована, поскольку считается одной из лидеров в современном компьютерном мире.
Цветовые решения
Сегодня наиболее актуальными являются детские толстовки сочных, ярких расцветок. Предпочитаются такие цвета, как: розовый, синий, красный, голубой, фиолетовый, черный, серый, зеленый, бирюзовый, сиреневый. Отделку выполняют в виде вышивок, аппликаций, наклеек, термопечати, шелкографии. В девичьих фасонах используют пайетки и блестки. Также для них придумывают варианты с ушками на капюшоне. Все цветовые решения детских толстовок вы сможете найти в модном проводнике по миру детской одежды Tadland.
Советы по выбору:
- если у выбираемой вещи есть капюшон, она может заменить куртку;
- если погода обязывает надеть куртку, тогда лучше подобрать вариант со съемным капюшоном;
- при выборе подходящего экземпляра подумайте о том, с какой целью вы его приобретаете. Если нужно, чтобы носить в школу или детский сад – лучше отдать предпочтение спокойным, сдержанным тонам. Если в необходимо заниматься спортом или играть, то можно выбрать вариант, который выберет сам ребенок, ориентируясь на его личные вкусы и предпочтения.
Поскольку детские толстовки – это очень удобная и универсальная повседневная одежда, желательно, чтобы у мальчика или девочки было несколько видов, отличающихся между собой плотностью ткани. И в таком случае мальцу будет всегда комфортно и удобно. А вы будете уверены в том, что сын или дочь надежно одеты.
Носить такие изделия можно под джинсы и спортивные штаны. Девчонки имеют возможность надевать их с юбкой и лосинами. В такой одежде можно выйти куда угодно, и даже в школу, если там не предусмотрен особый дресс-код.
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