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Дома из лиственницы

Уникальные параметры лиственницы известны уже долгое время. И в связи с этим, данная порода дерева вызывает особый интерес дизайнеров, строителей, и, в конечном счете, потребительский спрос на неё неуклонно возрастает.

Является ли этот стройматериал настолько хорошим для жилищного строительства, с учетом существующего рынка передовых технологий, какие его виды используются, что специалисты думают о возведении домов из лиственницы, и каковы мнения людей, уже давно проживающих людей?

Возможно, многим известно, что в западных странах строительство из альпийской лиственницы очень популярно, благодаря прочности, надежности данной породы.

В отечественных широтах, где лиственница является наиболее доступной, большинство строителей предпочитают именно её размещение в подземных сооружениях, поскольку она используется, как удерживающие элементы для обустройства шахт и прочих.

Содержание смолы в этом хвойнике превышает многие другие породы, что вызывает его высокую биологическую стабильность. Как демонстрирует практика, сооружение из этой породы отличается высокой устойчивостью к воздействию вредных насекомых и микроорганизмов. Более того, смолы придают дереву удивительную крепкость, и на протяжении многих лет она становится настолько тяжелой, что ее нельзя обрабатывать, не упоминая уже о гниении и истирании. Чтобы заказать срубы или иные постройки из этой древесины, вы можете перейти на сайт компании «Сибирский лес».

Несмотря на наличие в конструкции горючего вещества, лиственничные материалы характеризуются довольно высокой природной огнестойкостью. Это, конечно, никоим образом не является оправданием для отказа от обработки материала противообрастающими соединениями.

У данной породы древесины очень приятный, изысканный хвойный аромат - вовсе не вызывает головокружения и аллергических реакций. Немало владельцев домов из лиственницы предпочитают не проводить дополнительную отделку помещений, так как они высоко ценят эффект ароматерапии и утверждают, что аромат естественной хвойной древесины оказывает положительное воздействие на создание оптимального микроклимата.

26 март 2018 /
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