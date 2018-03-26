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Выгода посуточной аренды квартиры

При посещении города Казани, в связи с деловой поездкой или в целях туризма, большое значение имеет найти подходящее жилье для временного проживания. Обычно путешественники предпочитают поселиться в отеле, но в последнее время все большую популярность приобретает аренда квартиры на сутки.

Если вы сравните цены на проживание в гостинице или арендованной квартире, последний вариант будет более финансово выгодным. Аренда среднего гостиничного номера будет намного дороже, чем квартиры посуточно в Казани со всеми необходимыми удобствами. Кроме того, во время поездки в компании друзей или коллег, чтобы было достаточно места для всех, вы можете арендовать двух- или трех-комнатную квартиру. Отель надо будет забронировать отдельно для каждого. Некоторые отели могут взимать дополнительную плату за пребывание в номере с хорошим видом. Зачем переплачивать, если вы можете найти близлежащее жилье, с точно такими же прекрасными видами?

Независимо от того, сколько друзей вы берете с собой в поездке, вы всегда можете остановиться в одной квартире, на одну ночь. А днём - гулять по городу. В гостиничном номере вы не сможете это сделать, поскольку правила очень строгие - каждый должен иметь отдельную комнату или кровать в двухместном номере, что будет стоить очень дорого. А в квартире вы можете даже лежать на полу и смотреть фильмы, слушать музыку, никто из гостей не пожалуется администратору отеля.

Есть еще одно значимое преимущество посуточной аренды квартир - возможность выбрать для проживания определенную часть города. На специализированном портале вы можете выбрать не только квадратуру жилища, но и место расположения. Эта функция очень удобна для тех, кто посетил Казань впервые для деловых целей и должна сэкономить время на дорогу от дома до места работы.

Многие ценят услуги квартиры посуточно в Казани за возможность снова оказаться после долгой поездки в домашней обстановке, которую не может предложить ни один гостиничный номер. Подготовка к встрече нового арендатора в квартирах проводится практически так же, как и в гостиницах. Гостям будут предложены чистые полотенца и постельное белье, бытовая техника и прочие нужные принадлежности.

26 март 2018 /
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