Практичной является мебель для кухни, изготовленная из МДФ, она достаточно прочна и влагостойка. Хозяек будет радовать простота ухода за этой кухонной мебелью. Фасад из МДФ покрыт пленкой или пластиком.

Эту пленку ПВХ изготавливают как матовую, так и глянцевую, и она имеет ряд преимуществ, это многообразие цветовой гаммы, не подвержена старению, не выцветает, на ней не образуются пятна. Тем не менее, пленка из ПВХ плохо переносит воздействие высоких температур, она может выдержать температуру только 60-80 градусов.

Какие бывают материалы для изготовления фасада кухонной мебели

А вот фасады, изготовленные из древесностружечных плит и облицованные декоративным пластиком с использованием метода горячего прессования, выделяются качеством своей поверхности, более износостойки и ударопрочны. Так как пластик не нуждается в специальном уходе, не стирается, не царапается, не изменяет своего цвета, а также не выцветает, имеет устойчивость на воздействие химическими веществами при уходе за ним, выдерживает высокие температуры. Найти самые интересные вариации кухоной мебели можно на сайте vtmebel.com.ua/kukhni/kukhonnye-sektsii.

Фасады, изготовленные из натурального дерева, всегда будут вне конкуренции, они актуальны и могут вписаться в любое дизайнерское оформление. При всем этом эти фасады будут требовать особого ухода.

Шпонированные фасады, имеющие вставки из массива не отличаются от фасадов, которые выполнены целиком из натурального дерева, зато имеют высокую стойкость к растрескиванию, а также и короблению. Шпоном является тоненький слой древесины, обладающий текстурным рисунком. Шпон производится лущением или строганием, а также распиливанием бревен. Фасады с применение шпона не уступает по надежности фасадам из массива, при этом снижается стоимость кухни. Такие фасады не так «капризны» в уходе. Эта мебель более светлая, не сильно тяжелая и громоздкая.