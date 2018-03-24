Стальные панельные радиаторы обогрева в последние годы пользуются довольно высоким спросом среди собственников загородных домов. Эти обогреватели прекрасно подходят для жилищ с автономной системой обогрева. Их основное достоинство в том, что они имеют самый высокий коэффициент теплопередачи по сравнению с иными аналогами. Помимо этого, панельные радиаторы могут быть выбраны любого размера, который больше подходит вам. А также - с более подходящими показателями мощности.

В центре этих обогревательных приборов есть два тонких листа, свариваемых вместе. На листах вы можете видеть канавки в виде каналов, которые требуются для их циркуляции охлаждающей жидкости. Панельные решетки с рельефом П-образной формы образуют следующий слой радиатора, и его роль заключается в увеличении теплопередачи.

Уровень мощности непосредственно зависит от конструктивных особенностей радиатора. Также на этот параметр влияет и количество панелей - чем больше их, тем мощность выше.

Панельные нагревательные батареи могут отличаться по типу подключения. В зависимости от типа устройства, соединение бывает нижнее или боковое. Радиатор со вторым вариантом соединения можно подключить к системе обогрева справа или слева. Монтаж обогревателя этого типа не является чем-то сложным.

Панельные стальные радиаторы имеют определенные недостатки, как показывают отзывы. Узнать о них подробнее можно у специалистов - например, можно связаться с ними на сайте lemax-radiator.ru. Также они помогут подобрать вам подходящие устройства.

Внутренняя поверхность агрегата не должна контактировать с кислородом. В связи с этим, данные устройства не могут быть длительный период без воды. Этот срок не может превышать двух недель.

Панельные радиаторы предназначены для относительно низкого рабочего давления - не более девяти атмосфер. Обогреватели из стали данного типа прекрасно подходят лишь для малоэтажных зданий, поэтому целесообразно применять их для систем обогрева в загородном жилище. Кроме того, они не могут выдерживать сильные гидравлические удары, и это в многоэтажных зданиях - далеко не редкость.