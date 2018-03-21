Существуют не менее пяти вариантов как добраться из аэропорта Ататюрк до центра Стамбула с полным удобством. Вам подойдут такси, трансфером, или даже городским транспортом. Расстояние от аэропорта до центра составляет двадцать четыре километра, его можно проехать за полчаса, без пробок на дорогах.

Многие туристы- наши соотечественники отмечают, что таксисты в Турции всё время пытаются обмануть, взять больше денег. Чтобы не допустить мошенничества, вы можете предварительно найти крупного перевозчика и заказать онлайн-такси в Стамбуле из аэропорта Ататюрк - стоимость будет производиться на счетчике, а таксист будет честным и дружелюбным.

Когда вы сели в автомобиль, сделайте следующее:

Назовите пункт назначения и удостоверьтесь, что водитель вас понял.

Посмотрите, включен ли счетчик.

Подготовьте деньги на поездку - только турецкую лиру.

По пути периодически смотрите на навигатор, чтобы не сомневаться в том, что таксист не ездит по кругу, чтобы накрутить больше денег.

Аналогом такси в этом Турецком городе является трансфер из аэропорта. Закажите автомобиль у перевозчика KiwiTaxi - источник здесь. Вас встретит водитель на выходе из терминала и даже поможет нести багаж. Далее он доставит вас к нужному месту.

Компании, предоставляющие услуги трансфера, предлагают два уровня комфорта, к которым относятся:

Экономичный автомобиль - часто минивэн;

Автомобиль премиальный.

Вы можете рассчитать стоимость поездки до того, как сядете в транспорт, используя специальный ресурс. Там вам надо будет ввести пункты назначения и отправления и узнать пробег и цену поездки.

При заказе перевода из отеля будьте максимально внимательно - обратите внимание, что на дорогах этого города нередко происходят пробки, из-за чего вы сможете пропустить самолет.

В аэропорту Ататюрка можно арендовать автомобиль в прокатных компаниях. Однако желательно сделать это заранее в специализированной компании - цена аренды будет ниже, и вы предварительно подберете автомобиль, в соответствии с вашими предпочтениями.

Внутригородская транспортная связь в Стамбуле установлена в совершенстве - но всегда помните про пробки.