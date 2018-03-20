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Почему стоит купить автобаферы в интернет-магазине, и что они собой представляют

Возможность купить автобаферы в интернет-магазине заинтересует владельца, как нового, так и подержанного автомобиля. Это упругие проставки, которые устанавливаются в амортизационные пружины и обеспечивают плавность хода транспортного средства. Они изготавливаются из прозрачного уретана или хлоропренового каучука, являются эластичными и долговечными. Купив автобаферы для авто в специализированном интернет-магазине, вы будете чувствовать себя комфортно на любой дороге. Главное, правильно их подобрать, поскольку на современном рынке рассматриваемые изделия представлены в широком ассортименте.

Интересные факты из истории межвитковых проставок

Создателем автобаферов, купить которые сегодня можно практически в любом интернет-магазине, является кореец Юнг Мун Су. На протяжении нескольких лет он занимался продажей автомобильных аксессуаров и, в конце концов, сам разработал один из них. Страдая остеохондрозом, Юнг Мун Су постоянно искал возможность повысить комфорт эксплуатации своего автомобиля. Так у него и родилась идея создания межвитковых проставок. Причем над их усовершенствованием мастер работал почти двадцать лет, экспериментируя с разными формами и материала. И в итоге он стал основателем компании TTC, которая сегодня в ассортименте выпускает автобаферы для машин разных марок и моделей.

Возможности и преимущества межвитковых проставок

Россияне, которые уже купили автобаферы в интернет-магазине, как правило, остаются довольны своим выбором. И не удивительно, ведь эти изделия позволяют:

  1. Продлить срок эксплуатации амортизаторов.
  2. Улучшить ходовые характеристики авто и повысить комфорт его эксплуатации.
  3. Уменьшить крен кузова во время выполнения резких поворотов и других маневров.
  4. Увеличить жесткость износившейся подвески. Если ваша машина стала непослушной в управлении, обязательно купите автобаферы из уретана или каучука в интернет-магазине. Но устанавливать их на авто с исправной ходовой частью и стойками не всегда целесообразно – ориентируйтесь на собственные предпочтения и практикуемый стиль езды.
  5. Защитить автомобиль от ударов и тряски на неровных дорогах, во время преодоления «лежачих полицейских» и т.д.
  6. Сделать машину более послушной, обеспечить безопасность водителя и пассажиров.

Чтобы оценить все эти преимущества на собственном опыте, вы можете купить автобаферы в обыкновенном или интернет-магазине и самостоятельно или с помощью специалистов установить их на автомобиль. Главное, подобрать изделия по размеру. Если они будут слишком большими или слишком маленькими, это негативно отразится на их эффективности.

Прежде чем купить проставки в обыкновенном или интернет-магазине, измерьте расстояние между витками амортизационных пружин. Для большинства моделей современных авто подобрать подходящий вариант не составляет труда. Но иногда их приходится обрезать, чтобы добиться необходимого размера. И эту работу лучше доверить специалистам.

20 март 2018 /
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