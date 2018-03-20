» » Как выбрать сублимированную еду в поход

Как выбрать сублимированную еду в поход

Подготовка еды к походу - одна из самых важных задач, вместе с выбором правильного оборудования. Чтобы предоставить себе и всей компании вкусную, а главное - питательную и здоровую пищу, вам нужно купить полноценную туристическую еду, а не стандартный набор консервированного тушеного мяса. Опытные туристы больше предпочитают консервам в банках наборы сублиматов, которые можно приобрести тут - http://alp.com.ua/turizm-i-alpinism/turizm/sublimirovannaya-eda.

Это действительно лучшая еда для похода. Прямо во время подготовки полуфабрикаты и даже готовые блюда (каши, ризотто, яичница, бульон, джем и прочие) чрезвычайно быстро дегидратируются при очень низких температурах. После этого порошки или срезы сушат и упаковывают в герметичные пакеты или контейнеры.

Очевидные преимущества таких продуктов включают следующие:

  • впечатляющий срок годности - без контакта с воздухом и влагой, сублимированная еда содержится до десяти лет (хорошо для тех, кто планирует повторить опыт Робинзона Крузо);
  • простота использования - никаких манипуляций или дополнительной термообработки не требуется для подготовки полноценного питания - просто добавить воды - как говорится в известной рекламе. Но обязательно - нагретую воду. Точные пропорции производителя указывают на вакуумных упаковках;
  • разнообразное меню - с сублиматами вы получаете полные порции с обычными вкусами и способность «смешивать» ингредиенты по своему усмотрению;
  • небольшое «увеличение веса» оборудования - довольно просто рассчитать точное количество пищи в поездке: необходимо исходить из основных энергетических потребностей в условиях физической нагрузки (на основе сложности маршрута или спорта). И если обычной еды для недельного путешествия потребуется около семи кг на человека, такое же количество калорий с точки зрения сублиматов будет весить ровно в семь раз меньше - один килограмм!

Среди недостатков можно назвать более высокую стоимость по сравнению с традиционным «туристическим завтраком» в формате тушеного мяса или «быстрой» лапши.

В интернет магазине Восхождение вы можете заказать качественные сублимированные продукты, по вполне доступным ценам. Все предлагаемые здесь продукты высококалорийны и имеют компактные размеры. Доставка осуществляется по всей Украине.

20 март 2018 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Продукты без содержания глютена в Eco Club в Украине
Хочу все знать

Продукты без содержания глютена в Eco Club в Украине

Глютен - это вещество, которое является частью белка злаковых культур. Чем больше клейковины содержится в муке, тем легче сделать тесто, превращающееся в пышные пирожные. Содержание глютена в
Одежда для врачей
Хочу все знать

Одежда для врачей

В интернет-магазине «Uniforma-shop» представлен большой выбор спецодежды для сотрудников медицинских учреждений.
Магазин печатей в Казани
Хочу все знать

Магазин печатей в Казани

Компания «Полиграфычъ - Казань» имеет свой интернет-магазин печатей и штампов. Он функционирует уже на протяжении пяти лет.
Холстопрошивное полотно
Хочу все знать

Холстопрошивное полотно

В интернет-магазине «ТЕХСАЛФЕТКА», специализирующимся на производстве и продаже технических материалов,  каждый желающий сможет купить наиболее подходящую продукцию.
С Nash Style быть модным легко
Хочу все знать

С Nash Style быть модным легко

Каждая представительница прекрасной половины человечества желает всегда выглядеть женственно и элегантно, независимо от времени года.
Йога для начинающих
Хочу все знать

Йога для начинающих

Само слово «Сурья» в переводе означает «Солнце», а «Намаскар» - «приветствие, поклон».
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности светодиодных лампПутешествуем с Ernest AirlinesМифические существа славянских народовВсе что нужно для хорошего звукаЦветочные горшкиОсобенности дизельного генератораУмная приставка Smart TVКорпоративные подарки с логотипом: выбираем бюджетный вариант


Свежие Статьи
Мифические существа славянских народов

Мифические существа славянских народов

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+