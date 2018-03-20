Как выбрать сублимированную еду в поход

Подготовка еды к походу - одна из самых важных задач, вместе с выбором правильного оборудования. Чтобы предоставить себе и всей компании вкусную, а главное - питательную и здоровую пищу, вам нужно купить полноценную туристическую еду, а не стандартный набор консервированного тушеного мяса. Опытные туристы больше предпочитают консервам в банках наборы сублиматов, которые можно приобрести тут - http://alp.com.ua/turizm-i-alpinism/turizm/sublimirovannaya-eda.

Это действительно лучшая еда для похода. Прямо во время подготовки полуфабрикаты и даже готовые блюда (каши, ризотто, яичница, бульон, джем и прочие) чрезвычайно быстро дегидратируются при очень низких температурах. После этого порошки или срезы сушат и упаковывают в герметичные пакеты или контейнеры.

Очевидные преимущества таких продуктов включают следующие:

впечатляющий срок годности - без контакта с воздухом и влагой, сублимированная еда содержится до десяти лет (хорошо для тех, кто планирует повторить опыт Робинзона Крузо);

простота использования - никаких манипуляций или дополнительной термообработки не требуется для подготовки полноценного питания - просто добавить воды - как говорится в известной рекламе. Но обязательно - нагретую воду. Точные пропорции производителя указывают на вакуумных упаковках;

разнообразное меню - с сублиматами вы получаете полные порции с обычными вкусами и способность «смешивать» ингредиенты по своему усмотрению;

небольшое «увеличение веса» оборудования - довольно просто рассчитать точное количество пищи в поездке: необходимо исходить из основных энергетических потребностей в условиях физической нагрузки (на основе сложности маршрута или спорта). И если обычной еды для недельного путешествия потребуется около семи кг на человека, такое же количество калорий с точки зрения сублиматов будет весить ровно в семь раз меньше - один килограмм!

Среди недостатков можно назвать более высокую стоимость по сравнению с традиционным «туристическим завтраком» в формате тушеного мяса или «быстрой» лапши.

В интернет магазине Восхождение вы можете заказать качественные сублимированные продукты, по вполне доступным ценам. Все предлагаемые здесь продукты высококалорийны и имеют компактные размеры. Доставка осуществляется по всей Украине.