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Гибридные велосипеды

Гибридные велосипеды в последние годы пользуются немалой популярностью. Как отдельный тип, данные транспортные средства сочетают в себе параметры как у своих «родственников». К основным преимуществам относятся следующие моменты:

  • Отличная динамика и прокатка по асфальтовой поверхности.
  • Высокие показатели движения по пересеченной местности (обеспечивающие устойчивость, маневренность).
  • Можно установить багажник, крылья и держатели, без уменьшения динамики.
  • Вы почувствуете гораздо меньше усталости, в отличие от горных аналогов, особенно, при поездках на большие расстояния.

Эти функции позволяют применять комбинированные модификации для туризма. Так как в таких поездках переходы от асфальта до бездорожья - довольно частое явление, универсальный велосипед, представленый на портале ВашВелосипед.рф в этом случае подходит оптимально.

Но, увы, гибридное велосипедное устройство, из-за компромиссных решений в дизайне, имеет определенные недостатки. К основным относятся следующие моменты:

  • Небольшое ускорение и умеренная скорость, по сравнению с «шоссейными».
  • Невозможно изменить положение рук на руле.
  • на песчаных и лесных дорогах отсутствует достаточная проходимость.
  • Экстремальное вождение не допустима, из-за увеличенных колес, жесткого каркаса и малой амортизации.

С перечисленными минусами модели, купить которые можно на сайте vamvelosiped.ru, пригодны для передвижения по городским и проселочным дорогам, малым внедорожным путям, для преодоления некоторых спусков и подъемов, для турпоездок.

Современные «гибриды» имеют встроенный велосипедный компьютер, учитывающий рабочие параметры. Более того, в комплект входят контейнер для воды, запасная камера, насос и сумка для инструментов. Выбирая модель, определите ее главную цель. Это поможет вам правильно выбрать велосипед для езды, а также даст вам возможность наслаждаться каждой поездкой.

Обзоры гибридных велосипедов показывают, что они идеально сочетает в себе технические характеристики горных и дорожных велосипедов. На указанном выше сайте вы можете связаться с менеджерами, которые помогут вам с выбором подходящих моделей.

20 март 2018 /
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