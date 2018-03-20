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Выбираем видеокарту

Без компьютера ни один современный человек не представляет свою жизнь. А для того, чтобы компьютер назывался хорошим, он должен иметь компоненты, которые в связке дают превосходный результат. Для качества воспроизведения видео, уровень обработки графики в играх и визуальных редакторов отвечает видеокарта. По значимости она занимает второе место после материнской платы, но без нее хорошая графика в играх не видна.

В настоящее время в продаже имеется огромное количество видеокарт, и поэтому сделать правильный выбор очень сложно. Многие производители видеокарт не особо отличаются друг от друга, хотя есть значительные различия, как в одной стороне производительности видеокарт, так и в иной. На сегодняшний день немалой популярностью пользуются видеокарты Nvidia. Они характеризуются требуемыми показателями производительности.

Большая часть функциональности видеокарты зависит от графического процессора, а остальное приходится на производителя, который хочет как-то отличить от иных аналогов. В некоторых случаях это относится лишь к этикетке со своей торговой маркой, однако иногда производитель считает, что для повышения рейтинга своего бренда необходимо добавить «свои» модификации к прошивке и аппаратным средствам.

При выборе видеокарт рекомендуется основываться на следующих параметрах:

  • Производитель - чем ниже стоимость, тем ниже надежность;
  • Графический процессор - ни один из производителей данных устройств не смог продемонстрировать свое превосходство над другими;
  • Оптимальное сочетание производительности и приемлемой стоимости;
  • Возможность разгона видеокарты - Nvidia по этому параметру более предпочтительная.

С учётом написанного выше, можно сказать, что единственным правильным фактором выбора видеокарты является её стоимость. Изменения цен на данные устройства той же производительности от различных производителей варьируются в некотором диапазоне, однако стоимость их напрямую зависит от производительности. Нетрудно сделать вывод, что цена видеокарты Nvidia является основным критерием ее эффективности и выбора для потребителя.

20 март 2018 /
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