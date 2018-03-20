Аренда строительного пылесоса

Взять напрокат промышленный пылесос - довольно актуальный сервис на сегодняшний день. Данный агрегат может быть арендован как строительными компаниями, так и частными лицами, которым нужно это устройство в течение ограниченного срока. В основном, этот вариант позволяет вам экономить материальные ресурсы, потому что цена профессионального чистящего прибора достаточно высокая. Перейдя по ссылке, вы сможете арендовать данное оборудование в Киеве, по вполне приемлемой стоимости, на выгодных условиях.

Посредством строительного пылесоса можно эффективно справляться с бетонной пылью, опилками, осколками стекла и прочих строительных материалов. Такой эффективный функционал обусловлен эксплуатационными и техническими характеристиками данной модели пылесоса:

Мощный износостойкий двигатель - благодаря безупречным характеристикам всасывания и предоставленному износостойкому двигателю, используемого для этого пылесоса, вы можете быть уверены, что он справится с любыми возложенными функциями. Более того, вероятность выхода из строя такого прибора для очистки очень низкая.

Система фильтрации воздуха - в процессе очистки помещения от крупных частиц мусора, профессиональный пылесос, в то же время, фильтрует воздух, всасывая даже самые мелкие частицы бетона и каменной пыли.

Емкость и прочность резервуара - при использовании строительного пылесоса вам не нужно менять мешки для мусора, которые разрываются от острых и тяжелых кусков стекла, бетона и прочих стройматериала. В промышленных моделях для этой цели применяется емкий и прочный резервуар, который может быть изготовлен из металла или стойкого пластика.

Компактность и мобильность - размер данного устройства для очистки зданий мало чем отличается от домашнего хозяйства. Перемещение осуществляется легко, даже с полным баком, потому что производители установили прорезиненные колеса.

Немаловажной услугой в последние годы является и аренда промышленного пылесоса для наведения порядка дома и офиса, потому что данное оборудование предоставляет совершенно другой уровень уборки объектов.