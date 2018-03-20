Преимущества дистанционного образования

На сегодняшний день дистанционное образование уже твердо интегрировано в систему отечественного образования и стало отдельным, довольно популярным стандартом. Стоит отметить, что значительная часть граждан считает дистанционное обучение великим благом, особенно для тех, кто из-за множества причин не может позволить себе использовать дневное образование.

Более того, в данной форме обучения учитель способен сохранить не только эффективность, но и всестороннюю подготовку, использовать огромное количество наиболее эффективных методик. Все это становится доступным, ввиду развития передовых технологий, в особенности компьютеризации и развертыванию Интернета.

Без сомнения, удаленная форма обучения, например, на ecvdo, имеет много преимуществ. Вот их сокращенный список:

Расширение «клиентуры» учебных заведений. Не только студенты могут обучаться дистанционно, но также инвалиды, которые чисто физически не могут посещать учебные заведения, и те, кто живут в дальних регионах, малых населенных пунктах, где нет ВУЗов. и не имеют возможности выехать.

Более обширные возможности работы с учебными пособиями. В обычных ситуациях учитель всегда ограничен по времени, учебным планом и даже возможностью подачи материала. Отсутствие традиционных рамок расширяет возможности получения образования и опускает использование их «в полной мере».

Унификация процесса обучения. Всем известно, что в разных регионах ситуация с образованием отличается. Применение дистанционного обучения помогает стереть эту структуру и игнорировать различия, сконцентрировать образовательные процессы на надлежащем уровне.

Удобные условия для получения знаний. Психологический комфорт имеет большое значение в уровне и качестве овладения знаниями, навыками . Удаленная форма обучения позволяет студенту находиться в удобной, знакомой среде.

Одной из слабых сторон такого образования является то, что электронная база может быть доступна для хакеров, и если они незаконно вторгаются в нее, то можно потерять всю документальную базу - историю проведенных лабораторий, учебные пособия, которые помогут в получении знаний.