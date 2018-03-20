Путешествуем с Ernest Airlines

Милан - главный город северной Италии, развитое туристическое направление. Также этот город считается центром моды и стиля в Италии, и известен не только хорошими достопримечательностями, но и изысканными магазинами.

Поскольку в Милане нет моря, то он актуален в любое время года, а не в пляжный сезон. Кроме того, добраться до Милана, как из Украины, так и из большинства европейских стран, не составит труда.

Самый удобный, быстрый и иногда бюджетный способ добраться до Милана из Украины и Европы - это самолет. В городе и в его окрестностях есть три аэропорта.

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