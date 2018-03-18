Как правильно организовать квартирный переезд

Практически каждый человек хоть раз в жизни сталкивался с переездом. Кто-то просто переезжал из квартиры, от родителей захватив свои вещи, а кто-то построил дом, или купил новую квартиру, и должен перевезти не только вещи и личные предметы, но и мебель, бытовую и электронную технику.

В этом случае нужно знать, каким образом лучше всего организовать процесс. Если самостоятельно это сделать невозможно, можно воспользоваться услугами специалистов. Информацию по этому поводу можно найти на сайте https://gvoz.ru/perevozka_mebeli.html.

Важные советы

Самостоятельно всё организовать, и найти для этого автомобиль сложно, лучше всего обратиться к услугам транспортной компании. Кроме этого, нужно взять на заметку несколько важных практичных советов:

Чаще всего люди спешат организовать переезд в конце или самом начале квартала или месяца, в выходные дни и перед праздниками. Если заказывать машину не в этот период, можно получить хорошую скидку, да и водитель будет не уставший и в хорошем расположении духа.

Нужно начинать переезд с самого утра. Вечером люди устают, и все работы будут проводиться медленнее без энтузиазма.

Чтобы организовать процесс быстрее, нужно забронировать машину заранее, водитель точно приедет вовремя.

Прежде чем выбрать определённую транспортную компанию, нужно почитать отзывы о каждой из них, узнать немного о самой компании, как давно она занимается данной деятельность, ознакомиться с ценовой политикой.

Если планируется перевозить особо ценные и дорогие вещи, нужно заключить с транспортной компанией договор. В случае повреждения груза по вине водителя, организация должна будет в полной мере возместить ущерб.

Важно учесть и тот момент, что все транспортные страховые службы страхуют груз только на момент его перевозки, а вот во время погрузки и разгрузки никто за него ответственности не несёт. Некоторые люди предпочитают нанимать профессиональную бригаду грузчиков. Они пребывают на место в назначенное место, разгружают товар и переносят его в новую квартиру. В этом случае бригада несёт полную ответственность за груз.

Обязательно нужно оговорить с грузчиками все нюансы заранее, до того, как услуга будет заказано. Нужно сразу уточнить, какой количество техники и мебели нужно перенести, на какой этаж её нужно доставить, есть ли в доме лифт, насколько габаритную мебель придётся переносить.