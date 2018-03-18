Открытие счёта на Форекс

Чтобы начать индивидуальную деятельность на рынке Форекс, вам нужно открыть учетную запись в системе. Лишь по окончании данной операции вы станете полноправным и компетентным участником торговли.

Условия работы с различными центрами сходны в общих чертах, однако отличаются определенными нюансами и диапазоном возможностей. Дилинговые центры требуются для обеспечения того, чтобы потенциальные клиенты с доступным капиталом могли проводить транзакции в условиях маржинальной торговли. Эти центры сотрудничают с клиентами от своего имени. Их задача - предоставить свои персональные котировки. После выбора наиболее оптимального варианта дилингового центра, вам требуется определить тип учетной записи.

В настоящее время открытие счета для Forex довольно простое - требуется минимальных усилий и времени. Сначала вам нужно перейти к ссылке и выбрать один из центров, для успешного сотрудничества в будущем. Например, на сайте https://ru.arumcapital.eu/real-account/ предоставляется такая возможность.

В категории реальных счетов имеется несколько типов. Они могут включать центовые - для начинающего, а также классический или профессиональный. Каждому из них присущи определенные положительные характеристики и требуемые условия, доступность и оптимальность которых оценивается торговцем. Множество полученных льгот, преимуществ или доступных инструментов купли-продажи также может зависеть от выбранного центра. Каждый из них опирается на различные сервисы, к которым относятся призовые действия, бонусы, возврат процентов от спреда и прочие.

Чтобы открыть персональный счет на Форексе, вы должны заполнить регистрационную форму - что не займёт много времени и сил. Далее вам присваивается тот или иной регистрационный номер. Открыть классический аккаунт может предоставить возможность торговцам с приобретенными навыками, которые нашли свою стратегию и имеют некоторый капитал. Успешная работа с этим типом учетной записи и накопленный за это время опыт позволят вам перейти к другому этапу и открыть профессиональную учетную запись, которая предоставляет много привилегий и обширных возможностей для работы, но также требует существенного капитала.