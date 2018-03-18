Видео Doodle - это видео-презентация / рассказ, написанный карандашом, который кратко и емко говорит о бизнесе и / или предлагаемых товарах, услугах, меняя расписанные сцены под голосовое сопровождение диктора и под музыку. Занимательное описание положительных сторон компании и захватывающая история, которая в течение всего процесса просмотра сохраняет внимание целевой аудитории.

Это своего рода реклама компании, ее услуг и продуктов. На веб-ресурсах, каналах, конференциях, презентациях, на YouTube, владельцы бизнеса могут придумать самый оригинальный и увлекательный метод рекламы своей деятельности, товаров, услуг.

Традиционные методы могут казаться очень легкими. Потому что воображение и мастерство специалистов-дизайнеров или фрилансеров не останавливаются на достигнутом, предлагая потребителям разные типы рекламных дудл-роликов.

К основным преимуществам таких видеороликов относится следующее: