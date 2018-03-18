Видео Doodle
Видео Doodle - это видео-презентация / рассказ, написанный карандашом, который кратко и емко говорит о бизнесе и / или предлагаемых товарах, услугах, меняя расписанные сцены под голосовое сопровождение диктора и под музыку. Занимательное описание положительных сторон компании и захватывающая история, которая в течение всего процесса просмотра сохраняет внимание целевой аудитории.
Это своего рода реклама компании, ее услуг и продуктов. На веб-ресурсах, каналах, конференциях, презентациях, на YouTube, владельцы бизнеса могут придумать самый оригинальный и увлекательный метод рекламы своей деятельности, товаров, услуг.
Традиционные методы могут казаться очень легкими. Потому что воображение и мастерство специалистов-дизайнеров или фрилансеров не останавливаются на достигнутом, предлагая потребителям разные типы рекламных дудл-роликов.
К основным преимуществам таких видеороликов относится следующее:
- Они интересны для просмотра. Оригинальная графика никого не оставит безразличной, особенно в сочетании с обоснованным сюжетом. Вы, безусловно, сможете привлечь внимание целевой аудитории.
- Стоимость рекламного дудл-ролика довольно приемлемая. Для обычного видео - очень низкие издержки для многих предпринимателей. Если вы создадите их сами - то разумеется, расходы здесь исключаются. А если обратитесь к фрилансерам - то они не назначат высоких цен.
- Отличное восприятие. Короткие видеоформаты и простые графические изображения и визуально доводят до целевой аудитории всю нужную информацию, оставляя в то же время лишь положительное впечатление. Люди с легкостью примут рекламу в случайной, ненавязчивой форме. Значительно интереснее будет наблюдать ловкие движения дизайнера в процессе рисования, и в то же время, слушая и наблюдая. Дизайнерский талант - в определенной мере «загипнотизировать» потенциального зрителя, не позволяя ему скучать во время просмотра презентации.
- Легко освоить. Существует множество готовых решений, которые ускоряют процесс создания дудл-роликов и экономии времени разработки, а также получают конкурентоспособное качество.
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