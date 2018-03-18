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Услуги адвоката по делам о мошенничестве

В юриспруденции существует такая специальность, как адвокат по делам о мошенничестве. Чтобы эффективно защищать своих клиентов в таких случаях, юристу нужна не только обширная практика в этой области, но и глубокие знания в области экономики и финансов, развитая интуиция, коммуникативные качества и особые психоэмоциональные качества. В противном случае защита может получиться профанацией.

На сегодняшний день закон касается мошенничества довольно обширного спектра действий. В дополнение к общим нормам существуют специальные правила мошенничества в области кредитования, получения платежей, применения платежных карточек, в предпринимательстве, в области страхования и в компьютерной информации и прочих.

Адвокат по делам о мошенничестве способен помочь вам в следующих случаях:

  • доказать отсутствие мотива преступления;
  • привести доводы невиновности, при совершении преступления;
  • привести доводы непричастности к совершению незаконных действий;
  • преоставить переквалификацию преступления на менее серьезное;
  • смягчить меру наказания и прочие.

Методы защиты юриста для случаев мошенничества выбираются по согласованию с потенциальным клиентом. По окончании обсуждения ситуации определяется модель, которая будет представлена в судебном разбирательстве и для которой следует предоставить обоснованные доказательства в непричастности.

Окончательная стоимость услуг юриста этой специализации определяется консультацией, проводимой заранее. Лишь с личной беседой с клиентом, можно будет понять количество эпизодов, о которых идет речь, какие доказательства должны быть подготовлены и как наилучшим образом представлять их в суде, какая позиция защиты будет наиболее вразумительной, достоверной и насколько сложно привести неоспоримые доводы.

Принимая во внимание, что эффективность защиты в случаях мошенничества, в основном, зависит от этапа, на котором вы обращаетесь к квалифицированному адвокату, не тратьте время на молчание или переговоры со следствием - немедленно обратитесь за помощью к опытному специалисту.

18 март 2018 /
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