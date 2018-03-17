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Как работает фотоловушка

Специальное устройство для фотографирования в определенной зоне, когда появляется движущийся объект - называется фотоловушкой. В момент срабатывания датчика движения происходит фото (видео), фиксирующее объект - значит, фотоловушка - это фактически камера в сочетании с датчиком движения. Выбор прибора должен основываться на его назначении, его можно использовать в двух основных областях: безопасность и охота.

Чем меньше людей знают о наличии фото-ловушки, заказать которую можно тут, тем больше вероятность показать эффективность в работе, поэтому скрытность должна иметь приоритет. Современные ловушки оснащены пультом дистанционного управления, что позволяет исправлять их работу на расстоянии. И стоимость их вовсе не высокая.Многие охотники будут называть это устройство баловством, явно путая его с фоторужьём (вспомним известный мультфильм). На самом деле существует ощутимая разница между устройствами. Первый работает в автоматическом режиме, а второй прибор, в основном, функционирует в ручном режиме. Цель использования фотографических ловушек - заснять все движущиеся объекты, которые попадают в их сектор просмотра. Это помогает рассчитать траектории животных, определить их маршруты и привычки. То есть речь идет о количестве кадров, в то время как фоторужьё больше нацелено на получение высококачественных изображений некоторых животных. Ловушка имеет широкий угол захвата, в о время, как "ружьё" является более типичной оптикой с большим фокусом. В общем, напрасно сравнивать фото-ловушку с любым охотничьим оборудованием или приборами, используемыми фотографами - это изолированное устройство, предназначенное для выполнения установленной функции.

Защита объектов всегда является неотложной задачей для их владельцев. Фотоловушки являются неотъемлемой частью сигнализации GSM, то есть они помогают высчитать недоброжелателя и своевременно сигнализировать о незаконном проникновении в защищенную территорию. Такие ловушки могут использоваться в частных домах, коттеджах, на промышленных и производственных предприятиях, складах, транспортных средствах и прочих. Функционирование этого прибора предоставляет долговременный мониторинг - при одном заряде батареи он может работать до шести месяцев.

17 март 2018 /
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