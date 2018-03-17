» » Что такое био-завивка

Что такое био-завивка

Практически каждая дама с прямыми волосами хотя бы раз желала попробовать прическу из пышных завитушек или толстых маленьких кудряшек. Это желание особенно характерно для тех, у кого волосы естественным образом лишены объема и густоты.

В прошлом был лишь один выход из ситуации. Все парикмахеры предлагали своим клиенткам сделать химическую завивку, которая отрицательно отражается на состоянии волос.

Но в настоящее время имеется много других способов, посредством которых вы можете выглядеть как многие знаменитости. Одним из таких способов является био-завивка.

Специалисты считают, что вот этот эффект будет подобен полученному от «химии». Однако от этого не будет никакого вреда структуре волос - изменится только внешний вид.

Стоит напомнить, что био-завивка не проводится самостоятельно, в домашних условиях, в отличие от старого метода - бигуди. Однако, чтобы сделать эту парикмахерскую процедуру на ваших волосах, вы обязательно должны посетить специализированный салон или нанять опытного специалиста.

Желая экспериментировать с биологической завивкой, не полагайтесь лишь на фотографии, которые увидите на страницах глянцевых журналов или в интернете. В конце концов, так, что прическа на топ-модели выглядела точно так, стилисты работают часами, прилагая много усилий. А вам предстоит ходить повсюду с волной и в любых погодных условиях - и в знойную жару, и в сильные ветры. В связи с этим, выбирайте для себя как можно более подходящий вариант, не ля фотосессии, а для повседневной жизни.

Помимо этого, волосы, подвергшиеся биозавивке, нуждаются в надлежащей заботе - даже после профессионала. Ближайшее мытье волос должно проводиться не ранее, чем через три дня после процедуры. Вам обязательно нужно будет купить специальный вид шампуня.

Ваши кудряшки, завитки будут держаться в течение от трех до девяти месяцев, в зависимости от его вида и метода создания. Более того, волосы, завитые в соответствии с этой технологией, не запрещены к окраске. Это можно сделать через две недели после процедуры.

Стоит напомнить, что такая процедура далеко не дешёвая - ведь будут использоваться качественные средства, и труд специалиста тоже оплачивается.

17 март 2018 /
Хочу все знать
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится

Похожие новости
Без чего не обойтись женщине
Хочу все знать

Без чего не обойтись женщине

Пожалуй, ничто так не украшает женщину, как красивые, густые волосы. Объективности ради можно отметить, что и мужчины тоже могут гордиться своей ухоженной шевелюрой.
Бальзам для волос Гарньер
Хочу все знать

Бальзам для волос Гарньер

Каждая девушка мечтает о пышных и густых локонах, однако, частое мытьё, сушки феном, укладки с помощью горячих щипцов или утюжков, а также окраски и химические завивки сказываются на волосах далеко
Кератин для волос
Хочу все знать

Кератин для волос

Многие маски и шампуни содержат данное вещество.
15 бесполезных фактов о волосах
Хочу все знать

15 бесполезных фактов о волосах

Волос можно растянуть на 1/5 его длины, и после этого он возвращается к своему состоянию.По прочности волосы сравнимы с алюминием и способны выдержать нагрузку от 100 до 200 г.Волосы обладают
Почему вьются волосы.
Хочу все знать

Почему вьются волосы.

Ученые давно задавались вопросом, почему у одних людей волосы вьются, а у других нет или в одних местах на теле волосы вьются, а в других прямые.  На данные момент существует две причины, отвечающие
Мытье волос - 8 опасных ошибок
Хочу все знать

Мытье волос - 8 опасных ошибок

Мнение, что кожа головы очищается лучше, когда шампунь дает много пены, неверно
Комментарии

НАПИСАТЬ КОММЕНТАРИЙ

Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Популярные новости
Особенности светодиодных лампВ чем особенности капперов и где их найти - рейтинг прогнозистовМифические существа славянских народовВсе что нужно для хорошего звукаТелевизионная приставка на андроидеЦветочные горшкиОсобенности дизельного генератораУмная приставка Smart TV


Свежие Статьи
Мифические существа славянских народов

Мифические существа славянских народов

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 35)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Секреты биологического оружия СССР (часть 34)

Главная О нас Обратная связь Реклама RSS
Аномалии Загадки Космоса Непознанное Хочу все знать
Пророчества Сверхъестественное Тайны Истории Фоторепортажи
banner
Все права защищены © 2015 Интернет-журнал «Тайны Мира». Любое использование статей допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+