Что такое био-завивка

Практически каждая дама с прямыми волосами хотя бы раз желала попробовать прическу из пышных завитушек или толстых маленьких кудряшек. Это желание особенно характерно для тех, у кого волосы естественным образом лишены объема и густоты.

В прошлом был лишь один выход из ситуации. Все парикмахеры предлагали своим клиенткам сделать химическую завивку, которая отрицательно отражается на состоянии волос.

Но в настоящее время имеется много других способов, посредством которых вы можете выглядеть как многие знаменитости. Одним из таких способов является био-завивка.

Специалисты считают, что вот этот эффект будет подобен полученному от «химии». Однако от этого не будет никакого вреда структуре волос - изменится только внешний вид.

Стоит напомнить, что био-завивка не проводится самостоятельно, в домашних условиях, в отличие от старого метода - бигуди. Однако, чтобы сделать эту парикмахерскую процедуру на ваших волосах, вы обязательно должны посетить специализированный салон или нанять опытного специалиста.

Желая экспериментировать с биологической завивкой, не полагайтесь лишь на фотографии, которые увидите на страницах глянцевых журналов или в интернете. В конце концов, так, что прическа на топ-модели выглядела точно так, стилисты работают часами, прилагая много усилий. А вам предстоит ходить повсюду с волной и в любых погодных условиях - и в знойную жару, и в сильные ветры. В связи с этим, выбирайте для себя как можно более подходящий вариант, не ля фотосессии, а для повседневной жизни.

Помимо этого, волосы, подвергшиеся биозавивке, нуждаются в надлежащей заботе - даже после профессионала. Ближайшее мытье волос должно проводиться не ранее, чем через три дня после процедуры. Вам обязательно нужно будет купить специальный вид шампуня.

Ваши кудряшки, завитки будут держаться в течение от трех до девяти месяцев, в зависимости от его вида и метода создания. Более того, волосы, завитые в соответствии с этой технологией, не запрещены к окраске. Это можно сделать через две недели после процедуры.

Стоит напомнить, что такая процедура далеко не дешёвая - ведь будут использоваться качественные средства, и труд специалиста тоже оплачивается.