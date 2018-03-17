Резидентская виза в Дубай для украинцев

Чтобы посетить ОАЭ, гражданам Украины необходимо будет получить визу.

Резидентская виза ля наших соотечественников выдается в отношении лиц, которые подтверждают наличие частной собственности или бизнеса на территории Дубаи. Документы по нему должны быть представлены с их стороны заявителю в миграционных органах. Дело в том, что они не могут быть открыты туристическим агентом, гостиницей или авиакомпанией.

Чтобы получить визу в ОАЭ, украинцам необходимо будет собрать требуемый пакет документов. Он включает слеующие:

Вопросник заполняется в режиме онлайн в соответствии с требованиями (они указаны на официальном веб-сайте dovira-uae.com).

Отсканированные фотографии заявителя в цветовом формате любого размера.

Отсканированная копия загранпаспорта заявителя. Поворот не требуется, достаточно страниц с фотографией заявителя для получения визы.

Кроме того, визовые центры могут запросить следующие документы:

Справку с места работы, выписку из финансового учреждения о наличии лицевого счета. Обязательно надо перевести документы на английский язык, а потом - заверить у нотариуса.

Отсканированная копия разрешения пересечь границу Эмиратов от родителей или официальных опекунов, если возраст потенциального заявителя составляет менее двадцати одного года. Особо значимым требованием является указание в разрешении гражданства лиц, выступающих в качестве сопутствующих лиц.

Минимальный срок оформления визы в ОАЭ составляет три дня. Стоит напомнить, что согласно календарю Эмиратов, пятница и суббота являются выходными. Условия регистрации будут зависеть от скорости обработки документов в различных отделениях. Таким образом, сотрудник миграционной службы может проверить представленные документы на протяжении двух дней, в то время как работник не занимает больше двух часов для заполнения вопросника.

Многие украинские туристы уверены, что, когда они подадут заявку на визу в Дубай, им будет отказано. На самом деле всё не так. Отказ редко делается, если: