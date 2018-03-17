Резидентская виза в Дубай для украинцев
Чтобы посетить ОАЭ, гражданам Украины необходимо будет получить визу.
Резидентская виза ля наших соотечественников выдается в отношении лиц, которые подтверждают наличие частной собственности или бизнеса на территории Дубаи. Документы по нему должны быть представлены с их стороны заявителю в миграционных органах. Дело в том, что они не могут быть открыты туристическим агентом, гостиницей или авиакомпанией.
Чтобы получить визу в ОАЭ, украинцам необходимо будет собрать требуемый пакет документов. Он включает слеующие:
- Вопросник заполняется в режиме онлайн в соответствии с требованиями (они указаны на официальном веб-сайте dovira-uae.com).
- Отсканированные фотографии заявителя в цветовом формате любого размера.
- Отсканированная копия загранпаспорта заявителя. Поворот не требуется, достаточно страниц с фотографией заявителя для получения визы.
Кроме того, визовые центры могут запросить следующие документы:
- Справку с места работы, выписку из финансового учреждения о наличии лицевого счета. Обязательно надо перевести документы на английский язык, а потом - заверить у нотариуса.
- Отсканированная копия разрешения пересечь границу Эмиратов от родителей или официальных опекунов, если возраст потенциального заявителя составляет менее двадцати одного года. Особо значимым требованием является указание в разрешении гражданства лиц, выступающих в качестве сопутствующих лиц.
Минимальный срок оформления визы в ОАЭ составляет три дня. Стоит напомнить, что согласно календарю Эмиратов, пятница и суббота являются выходными. Условия регистрации будут зависеть от скорости обработки документов в различных отделениях. Таким образом, сотрудник миграционной службы может проверить представленные документы на протяжении двух дней, в то время как работник не занимает больше двух часов для заполнения вопросника.
Многие украинские туристы уверены, что, когда они подадут заявку на визу в Дубай, им будет отказано. На самом деле всё не так. Отказ редко делается, если:
- Вы едете в Эмираты в первый раз.
- Вы неоднократно ездите в ОАЭ, но когда вы посещаете, не нарушаете законов и условий, установленных визой.
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