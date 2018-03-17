Услуги нотариуса в СПб

Немалому количеству граждан СПб приходилось обращаться за услугами нотариусов, и каждый понимает, сколько времени нужно ждать в очереди перед кабинетом. Когда встает вопрос о реализации юридически важных действий человека с инвалидностью, предполагается возможность вызова юриста на дом.

Прежде чем вы узнаете, сколько стоит принять нотариуса дома, вы должны понимать некоторые нюансы, включающие слеующие:

Не каждый специалист работает у клиента на дому, отдельные офисы не имеют технических возможностей для предоставления таких услуг. Часто специалисты-нотариусы после завершения рабочего дня, в выходной день, конечно, стоимость таких услуг будет значительно выше.

Выезд юристов в последние годы в Санкт-Петербурге существенно возрос, поскольку появились новые возможности для отказа от приложений и их обработки, мобильных и интернет-коммуникаций. Чтобы не иметь проблем с вызовом и регистрацией специалиста, вы должны выбрать офис, расположенный недалеко от вашего дома. И тем самым, приезд юриста в дом не будет проблемой.

При подаче заявки на документы стоит заинтересоваться не только ценой, но и документацией, которая должна быть подготовлена заранее. Здесь обязательно необходимы будут паспорта всех причастных сторон, а также желательно их личное присутствие.

Если для регистрации доверенности от имени лица с ограниченными возможностями, нотариус вызывается в случае серьезного заболевания, то все действия, совершенные на основе этого документа, не будут действительны. По крайней мере, они могут быть признаны такими.

Чтобы позвонить нотариусу, для вызова домой, вам необходимо следующее:

Иметь паспорт лица, подпись которого заверена нотариусом - причём, подлинник, а не копия.

Паспорта лиц, которым передаются полномочия (продажа, доверие), тем, кому принадлежит имущество.

Предварительно посетить юриста в его офисе и оформить вызов - в то же время цена услуг должна быть добавлена.

Вызова нотариуса на дом для инвалида в Санкт-Петербурге, которые не могут посетить специалиста сами, не имеет особых отличий. Главное - объяснить свое согласие на выполнение этих действий.