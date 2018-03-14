Выбираем органайзер

Об органайзере как о записной книжке впервые заговорили в далеком 17 веке в Италии. Не случайно Бергамо считается мировым центром производства этих изделий известнейших марок. Впрочем, не только итальянцы славятся качественными блокнотами. Украинская марка Julada уже более 17 лет выпускает еженедельники, блокноты, органайзеры, кожгалантерею высочайшего качества. Иногда органайзер называют дорожным бумажником, портмоне для авиабилетов или портмоне для дорожных документов. Хотя чаще всего его именуют дорожным органайзером для документов. Сегодня этот аксессуар востребован как никогда. Он жизненно необходим тем, кто хорошо знает, что такое ежедневное планирование и для кого эффективное управление временем – не пустые слова.

Бумажный органайзер помогает структурировать свои планы и незаменим для активных и занятых людей. Хорош он и в качестве подарка, который с удовольствием примут как бизнесмен или деловой человек, так и студент или домохозяйка. Ему обрадуется каждый, кто привык четко планировать свое время и не распыляться на ненужные встречи и звонки. А особенно его оценят те, кто знает, как порой неудобно хранить документы и билеты в поездках: он легко избавит от мучительных поисков посадочного талона или денег в карманах или отделениях чемодана. Нужные бумаги будут «путешествовать» в надежном месте и одновременно под рукой.

Огромной популярностью пользуются органайзеры от Julada форматом В5, которые имеют размер 200*235*45 мм. Благодаря округленным углам, которые обстрочены по периметру, они смотрятся стильно и современно. Эти удобные аксессуары вы можете заказать в любом исполнении, в том числе из натуральной кожи самых разных фактур и оттенков. Недатированный блок с алфавиткой, петелька для ручки с хлястиком, кольцевой ринг-механизм на шесть колец служат великолепным подспорьем в работе. Визитки или банковские карты можно без опаски хранить в двух карманах.

Используя различные инструменты, в таком блокнотике вы можете оптимизировать свои записи, если при планировании дел будете использовать разноцветные ручки или карандаши, маркеры или стикеры. А если подойти к делу еще серьезней, составьте матрицу Эйзенхауэра, которая поможет отделить срочное от несрочного, более важное от менее важного: так вы сможете не утонуть в океане ненужной вам информации. Большинство из нас живут сегодня в ритме, который размеренным никак не назовешь, и органайзеры – отличный выход.