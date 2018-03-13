Корпоративные подарки с логотипом: выбираем бюджетный вариант

Каждая успешная компания стремится создать неповторимый и запоминающийся фирменный стиль. Все от фирменного бланка до дизайна офиса должно быть оформлено в общей стилистике и выделять организацию.

Фирменные подарки в этом плане не исключение. Подарки для партнеров, клиентов и сотрудников также должны подчеркнуть общий стиль и самое главное они должны напоминать о компании – дарителе еще долгое время.

В этой статье попробуем рассмотреть бюджетные варианты корпоративных подарков которые можно подарить на праздник или презентовать по случаю семинара или выставки.

В нашем рейтинге бюджетных корпоративных подарков пледы мы поставили на первое место и не просто так. Прежде всего это практичный подарок который будет использоваться, а не просто пылиться на полке. Вторым важным плюсом пледов мы назовем возможность их изготовления в фирменных цветах компании и большое количество вариантов нанесения логотипа. Шелкография или прямая вышивка, вышивные шевроны или этикетки. Вариантов материалов сейчас предлагается большое множество, но бюджетные варианты обычно предлагаются из флиса и модакрила. Разнообразная упаковка пледов позволяет подобрать оптимальный вариант для каждой компании. Если нужно что-то строгое и официальное, то может подойти тубус оформленный в фирменных цветах бренда. Для подарка клиентам на 8 марта отлично подойдет плед украшенный лентой или упакованный в резные коробочки из ХДФ.

Чай с логотипом

Второе место в рейтинге бюджетных подарков с логотипом мы отдали чаю. Конечно, чай является универсальным презентом и отлично подходит практически для любого повода, важно лишь правильно подобрать упаковку. Самые бюджетные варианты это - бумажные пакеты с наклейкой - логотипом компании. Ну, а если бюджет позволяет, то мы рекомендуем рассмотреть варианты упаковки чая в тубусе, холщевых мешочках, стеклянных или пластиковых баночках. Любую упаковку можно дополнительно декорировать различными бирками, сушеными фруктами или яркими лентами. Такой декор стоит не дорого, а выглядит очень эффектно и необычно.

Мёд с логотипом

Уже несколько лет подряд мёд с логотипом неизменно остается популярным корпоративным подарком и в нашем рейтинге бюджетных презентов он оказался не случайно. Прежде всего это полезный и очень практичный подарок. Также хочется сказать, что сейчас производители меда предлагают такой широкий ассортимент мёда и крем - мёда, что выбрать подарок можно даже для очень требовательных и искушенных людей. Мы рекомендуем обратить внимание на крем – мед по ряду причин. Первое и пожалуй самое главное - это то, что многие еще не пробовали этот удивительный продукт и в этом плане вы сможете приятно удивить получателя подарка. Крем – мёд производят в различных вариантах и сочетаниях: с абрикосом, малиной, с кедровыми орехами, с черникой, мятой и многими другими вкусами. Оформить и забрендировать мед достаточно просто, оригинальные варианты оформления мёда с логотипом можно посмотреть перейдя по ссылке.

Подойдите творчески к поздравлению и даже имея скромный бюджет на корпоративные подарки вы сможете оригинально поздравить ваших партнеров или коллег.

Источник: https://pandarius.ru/