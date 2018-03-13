Малый бизнес - небольшая фирма или организация, присущая одному человеку, с небольшим количеством людей.

Преимущества малого бизнеса прежде всего, состоят в том, что такой бизнес может развиваться стремительно быстро, если бизнес-идея хороша, тогда малый в скором времени переходит в средний, а далее - крупным. Малый бизнес в нашей стране имеет определенные плюсы и минусы, и в связи с этим, открывая свой бизнес, стоит изучить весь рынок, а также условия налогообложения.

Для личного малого бизнеса стало выгодно функционировать, вам нужны относительно небольшие инвестиции - либо накопленные вами, либо заимствованные у знакомых. Среди прочего, государство имеют серьёзный интерес в появлении новых удачно функционирующих малых фирм, и именно поэтому оно пытается поддержать все чаяния граждан и выделяет суммы на открытие новых компаний. Кроме того, малый бизнес в нашей стране поддерживается банками, где предпринимателям предоставляются кредиты по более низкой процентной ставке.

Основными положительными характеристиками малого бизнеса являются то, что небольшая компания не требует большого числа менеджеров. Достаточно иметь одного или двух специалистов для ведения бухгалтерского учета, а также выполнять полноценный контроль над материальными ресурсами. Как и в крупных союзах, товариществах, эти вопросы рассматриваются соответствующими подразделениями. И иногда руководителю фирмы бывает трудно понять сущность происходящего в этих структурах.

На сайте novostimb.ru вы можете узнавать последние новости малого бизнеса.

Малый бизнес известен тем, что решения о функционировании фирмы осуществляются лишь её руководителем. Поэтому менеджер сам решает, кого нанимать, кто должен быть отправлен на курсы переподготовки, и кого нужно уволить. Всё это потому, что совет директоров на малых фирмах отсутствует. Среди прочего, крупные организации всегда представляют собой собрание директоров, которые в то же время, являются совладельцами, а это значит, что никто не может иметь большинство голосов. И это вызывает проблемы, при принятии важных решений для фирмы.