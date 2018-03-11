Выбираем болгарку с умом

Болгарка - удобный и универсальный инструмент, применяемый в крупных отраслях промышленности и в домашних условиях. Обработка практически всех твёрдых материалов в доме не бывает сложной, при применении современного электроинструмента. Болгарки различных моделей имеются в обширном доступе в специализированных магазинах для широкого круга потребителей.

Не целесообразно применять болгарку для резки стекла и дерева, из-за большой линейной скорости в точке контакта с материалом, происходит нагрев и, вероятно, возгорание. В последние годы были созданы циркулярные пилы для обработки древесины с помощью напаек из специальных огнеупорных сплавов. Этот инструмент, купить который можно, перейдя по ссылке, рекомендуется применять очень осторожно и предотвращать возникновения перегрева.

Данный электроинструмент обширно применяется в следующих отраслях:

В строительных сферах

На предприятиях, специализирующихся на обработке металла.

В автомастерских для кузовных работ.

Многие болгарки находятся в руках населения, владельцы домашних хозяйств активно используют их для выполнения работ в домашнем хозяйстве. С их помощью выполняется резка и шлифование различных материалов. Данный электроинструмент также обрабатывает сварные швы и устраняет окалины. Процедура не длится долго и можно будет обойтись без чрезмерных ударных нагрузок на новый шов.

Чтобы определить, какая машинка подойдёт для домашних работ, и какая для интенсивной работы, надо начинать с технических показателей. Все электроинструменты, включая болгарки, подразделяются на бытовые и профессиональные, в зависимости от периода непрерывной работы. Домашние модели болгарок предназначены для эпизодического пользования на сорок минут в день. Профессиональные инструменты требуются для оперативного использования в течение всего дня или смены рабочего места. Профессиональные болгарки обладают повышенной защитой от пыли, шума и различных систем, предназначенные для обеспечения комфорта и безопасности для оператора.